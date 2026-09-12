Đằng sau chiếc xe điện không màn hình của hãng châu Âu

Phiên bản tiêu chuẩn của Dacia Spring không có màn hình giải trí trung tâm, tuy nhiên được đánh giá chỉ đóng vai trò “chim mồi” để khách hàng hướng sự quan tâm đến các bản cao.

Phiên bản tiêu chuẩn của Dacia Spring không có màn hình giải trí trung tâm, tuy nhiên được đánh giá chỉ đóng vai trò “chim mồi” để khách hàng hướng sự quan tâm đến các bản cao.

Màn hình thông tin giải trí ở trung tâm táp-lô gần như đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên ôtô hiện đại. Dẫu vậy tại thị trường châu Âu, phiên bản giá rẻ nhất của Dacia Spring đã thẳng tay loại bỏ trang bị này.

Cắt màn hình, xe vẫn có ADAS

Thay vì sử dụng một màn hình giải trí trung tâm, chiếc Dacia Spring bản tiêu chuẩn cho phép kết nối trực tiếp smartphone với xe, tận dụng chiếc điện thoại thông minh của người dùng như một hệ thống thông tin giải trí.

Phiên bản này đi kèm hệ thống Media Control của Dacia, tận dụng smartphone của người dùng để dẫn đường, nghe nhạc, bật radio, nghe gọi điện thoại và thực hiện các chức năng đa phương tiện khác.

Bảng táp-lô xe không hoàn toàn trống, thay vào đó bố trí sẵn một vị trí cố định smartphone. Vô lăng cũng đi kèm các phím bấm, cho phép tài xế thao tác các chức năng chính mà không cần chạm vào điện thoại.

Thương hiệu Dacia trên thực tế đã áp dụng giải pháp này từ khá lâu. Hệ thống Media Control cũng đã xuất hiện trên các phiên bản tiêu chuẩn của nhiều dòng xe Dacia khác trong vài năm qua. Ý tưởng chủ đạo vẫn giữ nguyên, bao gồm tối giản táp-lô, tận dụng thiết bị có sẵn của người dùng và không buộc khách hàng phải trả thêm tiền cho một màn hình có thể ít dùng đến.

Phiên bản tiêu chuẩn của Dacia Spring sử dụng chìa khóa cơ thay vì nút bấm khởi động Start/Stop, đi cùng thiết kế cửa sổ sau khá lạ mắt - mở hất ngược về sau, thay vì hạ xuống như phần lớn ôtô thông thường.

Đáng chú ý, Dacia Spring dù nỗ lực cắt trang bị để giảm giá bán vẫn phải tuân thủ các quy định khắt khe về an toàn cho ôtô bán ra tại thị trường châu Âu.

Đây là lý do Dacia Spring bản tiêu chuẩn vẫn có loạt công nghệ an toàn và trợ lái nâng cao, bao gồm cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, giám sát người lái, nhận diện biển báo giao thông, đèn pha tự động, phanh khẩn cấp tự động có thể phát hiện người đi bộ và đi xe đạp.

Cách đơn giản để giảm giá bán

Chuyên trang Motor1 lưu ý Dacia không phải là hãng xe tiên phong loại bỏ màn hình cảm ứng trung tâm trên táp-lô xe. Trước đó, Volkswagen từng có động thái tương tự với mẫu xe đô thị Volkswagen Up!.

Giải pháp này vẫn tồn tại những nhược điểm. Trong trường hợp người dùng đánh mất điện thoại, khi hết pin hoặc không mang theo bên người, hệ thống giải trí trên xe cũng đồng thời “biến mất”. Do vậy, khách hàng có lý do để ưu tiên lựa chọn một chiếc xe với màn hình tích hợp sẵn vào táp-lô.

Nhìn nhận khách quan, ở phân khúc xe điện giá rẻ, việc loại bỏ màn hình trung tâm trên Dacia Spring giúp giảm giá xe một cách trực diện.

Ngành công nghiệp ôtô đã dành ra nhiều năm để phát triển màn hình khoang lái cả về kích thước lẫn số lượng, nhưng thương hiệu Dacia lại phát đi một thông điệp có phần thực dụng hơn: Nếu người dùng đã có sẵn thiết bị di động, hãy tận dụng nó.

Theo Motor1, điều này cũng giúp khoang lái Dacia Spring không trở thành một “phòng trưng bày” đồ điện tử.

Tại Pháp, Dacia Spring có giá khởi điểm 17.900 EUR (khoảng 20.768 USD), trong khi bản cao hơn có giá khởi điểm 19.400 EUR (khoảng 22.508 USD). Như vậy, khách hàng châu Âu đang tiết kiệm được 1.500 EUR (khoảng 1.740 USD) khi chọn Dacia Spring phiên bản giá rẻ không màn hình trung tâm.

Đổi lại, mẫu xe đô thị từ bản tiêu chuẩn vẫn có cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch sau vô lăng, cửa sổ chỉnh điện phía trước, phanh tay điện tử, gương chiếu hậu chỉnh điện.

Giá bán giữa 2 phiên bản không quá chênh lệch nhưng nếu người dùng chịu chi nhiều hơn, Dacia Spring bản cao ngoài sở hữu màn hình trung tâm kích thước 10 inch còn có thêm mâm xe 16 inch, camera lùi, nút đề nổ Start/Stop, cổng sạc thiết bị di động...

Do vậy, phiên bản Dacia Spring giá rẻ không màn hình được cho chỉ đóng vai trò “chim mồi”, mời gọi khách hàng chọn mua các phiên bản đắt tiền hơn nhưng đầy đủ trang bị.

https://tienphong.vn/dang-sau-chiec-xe-dien-khong-man-hinh-cua-hang-chau-au-post1875630.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong