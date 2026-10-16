Đại Đình xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở giữ vai trò quan trọng đưa chủ trương, chính sách về văn hóa đến với người dân, tổ chức hiệu quả các phong trào và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Xác định rõ điều đó, Đại Đình từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các nghệ nhân ở xã Đại Đình tích cực truyền dạy, hướng dẫn thế hệ trẻ hát Soọng cô, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Sán Dìu.

Trong công tác văn hóa, tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Cán bộ phụ trách đã chủ động xây dựng nội dung, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng thời điểm, từng nhóm đối tượng. Đội ngũ cán bộ văn hóa từng bước ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử và các nền tảng số. Từ đầu năm đến nay, địa phương thực hiện trên 16.000 lượt tin, bài tuyên truyền; đồng thời treo hàng trăm băng rôn, hàng nghìn cờ Tổ quốc, cờ đuôi nheo, cờ ngũ sắc trong các dịp lễ, Tết. Đồng chí Lưu Văn Hải - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: Trong điều kiện địa bàn rộng, khối lượng công việc sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tăng lên, cán bộ làm công tác văn hóa chủ động hơn trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ số.

Cùng với đó, việc xây dựng và duy trì các thiết chế, phong trào văn hóa ở cơ sở được Đại Đình quan tâm. Xã phát huy vai trò của các câu lạc bộ (CLB) và hạt nhân văn hóa tại cộng đồng để đưa các hoạt động văn hóa đến gần người dân hơn. Toàn xã hiện có 9 CLB văn hóa - văn nghệ - thể dục dưỡng sinh, 4 CLB Soọng cô, 6 CLB thể thao và 6 cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao. Các CLB duy trì sinh hoạt thường xuyên, tạo sân chơi phù hợp cho nhiều lứa tuổi. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể thao thường xuyên đạt gần 40%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại Đại Đình được tổ chức gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, đoàn kết. Qua đó, cán bộ văn hóa cơ sở có điều kiện phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân phong trào.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đại Đình tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ văn hóa cơ sở, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và tuyên truyền; xây dựng đội ngũ gần dân, sát cơ sở, nắm bắt nhu cầu Nhân dân, tổ chức hoạt động thiết thực, phù hợp.

Dương Chung