Đảm bảo an toàn cho Lễ hội Tây Thiên

Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ năm 2026 diễn ra từ ngày 2-4/4 (tức 15-17 tháng 2 âm lịch) - thời điểm lượng du khách thập phương đổ về đông, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Với tinh thần “chủ động từ sớm, giữ vững từ cơ sở”, Công an xã Đại Đình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, huy động tối đa lực lượng, quyết tâm giữ vững “trận địa an ninh”, bảo đảm để lễ hội diễn ra tuyệt đối an toàn, văn minh, giàu bản sắc văn hóa.

Công an xã Đại Đình phối hợp với các lực lượng tham gia bảo đảm ANTT tại lễ hội.

Xác định bảo đảm ANTT tại khu trung tâm lễ hội Tây Thiên là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, ngay từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an xã Đại Đình đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể, chỉ đạo các tổ nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thượng tá Nguyễn Khắc Oai - Trưởng Công an xã Đại Đình chia sẻ: Từ ngày 1/1 âm lịch, đơn vị duy trì thường xuyên 10 cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ tại khu trung tâm lễ hội để bảo đảm ANTT và tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin phát sinh. Để những ngày chính hội diễn ra an toàn, với vai trò là cơ quan thường trực Tiểu ban ANTT và chăm sóc sức khỏe lễ hội, Công an xã đã xây dựng phương án tổng thể, tham mưu huy động hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ từ các lực lượng: Công an tỉnh, Công an các xã giáp ranh, lực lượng bảo đảm ANTT cơ sở, dân quân và y tế... tạo thế trận liên hoàn, khép kín, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống.

Lực lượng CSGT phối hợp với Công an xã Đại Đình hướng dẫn, phân luồng phương tiện đến lễ hội.

Song hành với nhiệm vụ bảo đảm ANTT, công tác bảo đảm TTATGT được triển khai quyết liệt, bài bản. Trung tá Hà Tiến Dũng - Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông dịp lễ hội, lực lượng CSGT đã phối hợp khảo sát toàn bộ các tuyến đường trọng điểm dẫn vào khu lễ hội, xây dựng phương án phân luồng khoa học, tổ chức điều tiết giao thông từ xa, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc cục bộ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, du khách chấp hành nghiêm quy định, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Không chỉ tập trung cho thời điểm lễ hội, trước đó, Công an xã Đại Đình đã chủ động triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, rà soát địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò Nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm; chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn ngay từ cơ sở.

Công an xã Đại Đình tăng cường kiểm tra, phòng chống gian lận thương mại tại các cửa hàng thương mại trên địa bàn.

Kết quả sau 3 tháng triển khai cho thấy hiệu quả rõ nét, đơn vị đã điều tra, làm rõ 2 vụ việc liên quan đến trật tự xã hội; xử phạt 3 trường hợp vi phạm về môi trường; công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các lực lượng, trong đó Công an xã Đại Đình giữ vai trò nòng cốt, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ 2026 đang được triển khai chặt chẽ, hiệu quả.

Đây không chỉ là yếu tố quan trọng bảo đảm cho mùa lễ hội diễn ra an toàn, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện, để Tây Thiên tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc, xứng đáng là nơi hội tụ niềm tin của du khách thập phương.

Huy Thắng