Dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu canxi

Nồng độ canxi trong máu thấp có thể gây ra các triệu chứng thiếu canxi như đau cơ, chuột rút, da khô, giảm mật độ xương và mệt mỏi.

Canxi đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể. Nhu cầu canxi khuyến nghị mỗi ngày (RDA) khoảng 1.000 mg đối với người 19-50 tuổi. Trong khi đó, phụ nữ từ 51 tuổi trở lên và nam giới từ 71 tuổi trở lên cần khoảng 1.200 mg canxi mỗi ngày.

Thiếu canxi có thể không gây ra triệu chứng ở giai đoạn đầu, có xu hướng nhẹ. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt kéo dài có thể dẫn đến thay đổi ở răng, đục thủy tinh thể, thay đổi chức năng não và loãng xương, thậm chí đe dọa tính mạng.

Chế độ ăn không phải lúc nào cũng là nguyên nhân chính. Thiếu canxi thường liên quan đến các bệnh lý hoặc phương pháp điều trị, chẳng hạn như suy thận, phẫu thuật cắt dạ dày, tác dụng phụ của một số thuốc, ví dụ thuốc lợi tiểu. Dưới đây là các triệu chứng của thiếu canxi.

Vấn đề ở cơ

Người thiếu canxi có thể bị đau cơ, chuột rút, co thắt cơ, đau ở đùi và cánh tay khi đi lại hoặc vận động. Nồng độ canxi trong cơ thể thấp còn gây tê hoặc cảm giác châm chích ở tay, chân và quanh miệng Những triệu chứng này có thể xuất hiện rồi biến mất, nhưng thường không giảm khi hoạt động. Trong trường hợp thiếu canxi nghiêm trọng hơn, người bệnh có thể bị co giật, rối loạn nhịp tim.

Triệu chứng ở da và móng

Da và móng có thể phản ánh tình trạng sức khỏe. Da khô, bong tróc và móng dễ gãy có thể là dấu hiệu của thiếu canxi. Khi cơ thể thiếu canxi, da có thể khô và xỉn màu, còn móng trở nên mỏng, yếu và giòn. Các vấn đề về da cũng có thể đi kèm ngứa. Ngoài ra, hạ canxi máu cũng được xem là yếu tố nguy cơ của vảy nến và chàm.

Giảm mật độ xương và loãng xương

Xương có khả năng dự trữ canxi song cần mức canxi cao để duy trì độ chắc khỏe. Khi nồng độ canxi trong cơ thể thấp, cơ thể sẽ lấy canxi từ xương, khiến xương trở nên giòn và dễ tổn thương. Theo thời gian, thiếu canxi có thể làm giảm mật độ khoáng của xương, có khả năng tiến triển thành loãng xương, khiến xương mỏng hơn, dễ gãy, đau xương, thay đổi tư thế... Quá trình này thường mất nhiều năm mới phát triển.

Hội chứng tiền kinh nguyệt nặng

Mức canxi thấp có liên quan đến hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) nặng. Đặc biệt, mức vitamin D và canxi thấp trong nửa sau chu kỳ kinh nguyệt có nguy cơ gây ra các triệu chứng PMS và bổ sung canxi có thể giúp giảm triệu chứng.

Vấn đề về răng

Khi xảy ra thiếu canxi, cơ thể lấy từ các nguồn dự trữ như răng, dẫn đến các vấn đề như sâu răng, răng giòn, dễ rụng, nướu bị kích ứng, chân răng yếu. Ngoài ra, thiếu canxi ở trẻ sơ sinh có thể làm chậm quá trình phát triển răng.

Mệt mỏi, suy nhược nghiêm trọng

Mệt mỏi có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh khác nhau. Tuy nhiên, nồng độ canxi thấp trong cơ thể cũng có thể gây cảm giác mệt mỏi cực độ, uể oải và suy nhược. Người bệnh có thể cảm thấy choáng váng, chóng mặt và khó tập trung.

Rối loạn nhịp tim

Mức canxi bình thường trong máu giúp duy trì nhịp tim ổn định. Khi canxi thấp, quá trình khử cực và tái cực của tế bào tim có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến rối loạn nhịp tim, trong một số trường hợp có thể đe dọa tính mạng.

Bổ sung thực phẩm giàu canxi vào chế độ ăn có thể giảm tình trạng thiếu hụt. Một số thực phẩm giàu canxi gồm sữa, phô mai, sữa chua, các loại đậu, quả sung, bông cải xanh, đậu phụ, sữa đậu nành, rau bina, các loại hạt. Bổ sung quá nhiều canxi có thể gây tăng canxi máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, sỏi thận và các vấn đề sức khỏe khác, do đó cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng sản phẩm bổ sung.

