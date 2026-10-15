Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, chủ động thu hút nguồn lực phát triển năm 2027

Chiều 15/10, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh và các sở, ngành báo cáo Chương trình đối ngoại và dự kiến Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2027 của tỉnh.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Quách Tất Liêm, Nguyễn Khắc Hiếu; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động phức tạp, tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Công tác đối ngoại góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế, quảng bá sâu rộng hình ảnh Đất Tổ và huy động tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu ý kiến.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu ý kiến.

Xác định ngoại giao kinh tế và thu hút đầu tư là động lực tăng trưởng cốt lõi, tỉnh đã đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; chủ động kết nối với các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế lớn.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn đối với nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các đối tác chiến lược đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore...

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác thương mại và xúc tiến xuất khẩu được triển khai tích cực. Tỉnh đã hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực như nông sản, chè, may mặc, công nghiệp phụ trợ...; đồng thời tận dụng tối đa ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Song song với phát triển kinh tế, quan hệ hợp tác quốc tế và ngoại giao văn hóa tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu. Tỉnh giữ vững và củng cố mối quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương đối tác truyền thống như tỉnh Luông Nậm Thà (Lào), các địa phương của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... Đặc biệt, giá trị văn hóa Đất Tổ cùng 2 Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ” tiếp tục được lan tỏa sâu rộng ra thế giới.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phát huy tốt vai trò cầu nối trong giao lưu nhân dân và hợp tác nhân đạo. Công tác quản lý nhà nước về đối ngoại, bảo đảm an ninh, an toàn cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn được duy trì nghiêm túc, đúng quy định.

Tỉnh cũng tích cực vận động các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững và phát triển nông thôn tại các khu vực khó khăn.

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan chủ trì; cơ bản thống nhất với khung Chương trình đối ngoại và Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2027 của tỉnh.

Định hướng công tác đối ngoại của tỉnh thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hoạt động đối ngoại phải gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, lấy hiệu quả hợp tác thực chất và thu hút nguồn lực đầu tư làm thước đo.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành xây dựng chương trình đối ngoại năm 2027 có trọng tâm, trọng điểm; công tác xúc tiến đầu tư phải có tính chọn lọc cao, ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng lớn và có tính lan tỏa.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các cơ quan, đơn vị, địa phương khi triển khai hoạt động đối ngoại, tổ chức đoàn công tác nước ngoài phải tuân thủ nghiêm tinh thần tiết kiệm, thiết thực, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả thực chất của từng chuyến đi.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trực tiếp giữa các địa phương trong tỉnh với các đối tác nước ngoài; tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng các nhà đầu tư, đối tác tiềm năng trong việc mở rộng quy mô sản xuất và phát triển hạ tầng kinh tế trên địa bàn.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các cấp, ngành kiên trì quan điểm “Lấy ngoại giao kinh tế làm trung tâm, kết hợp hài hòa với đối ngoại nhân dân và quảng bá du lịch - văn hóa Đất Tổ”.

Các cơ quan chuyên trách cần chủ động, linh hoạt trong tiếp cận dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm kết nối phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đinh Vũ