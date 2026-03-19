Đề xuất tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư ban hành quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu được tổ chức định kỳ hai năm một lần

Dự thảo nêu rõ, Giải thưởng Tạ Quang Bửu (gọi tắt là Giải thưởng) là Giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển ngành, lĩnh vực trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Lễ trao giải được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ngày 18 tháng 5).

Giải thưởng được xét tặng trong nghiên cứu ở các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội; khoa học nhân văn.

Mỗi lĩnh vực nêu trên được xét trao thưởng tối đa 1 Giải thưởng chính và 1 Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ dưới 35 tuổi tính đến thời điểm kết thúc thời hạn nhận hồ sơ.

Mức tiền thưởng của Giải thưởng chính: 100 lần mức lương cơ sở; giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ: 50 lần mức lương cơ sở.

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với nhà khoa học xét tặng Giải thưởng

Theo dự thảo, nhà khoa học được xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

1- Các cá nhân ứng cử hoặc được tổ chức/cá nhân đề cử có đầy đủ hồ sơ xét tặng Giải thưởng theo quy định.

2- Có kết quả nghiên cứu đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Được thực hiện tại Việt Nam;

b) Kết quả nghiên cứu là bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế hoặc sách chuyên khảo do nhà xuất bản quốc tế ấn hành (áp dụng đối với các lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học nhân văn). Thời gian công bố/xuất bản kết quả nghiên cứu tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ ít nhất 1 năm đến không quá năm 5 năm;

c) Không trùng với các công trình đã được xét tặng, trao giải trong các giải thưởng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khác;

d) Được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật trong trường hợp là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã kết thúc có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước.

3. Có đóng góp quan trọng đối với kết quả nghiên cứu nêu tại khoản 2 nêu trên.

4. Mỗi nhà khoa học chỉ được đề cử hoặc tự ứng cử 1 lần trong mỗi đợt xét tặng Giải thưởng.

5. Không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 14 của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025.

Tổ chức xét tặng Giải thưởng

Dự thảo nêu rõ, kế hoạch xét tặng Giải thưởng được công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ và Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. Kế hoạch xét tặng Giải thưởng phải nêu rõ trình tự, thủ tục và thời hạn nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng. Việc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng được thực hiện trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày công bố kế hoạch xét tặng Giải thưởng.

Căn cứ kế hoạch xét tặng Giải thưởng, các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng theo quy định.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, phân loại và xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo đến tổ chức, cá nhân đề cử trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả đánh giá của Hội đồng xét tặng Giải thưởng, Ban Tổ chức Giải thưởng hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định tặng Giải thưởng.

Thông tin về nhà khoa học được trao tặng Giải thưởng được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ và Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký quyết định tặng Giải thưởng. Thông tin về nhà khoa học được đề cử nhưng không đoạt Giải thưởng không được công bố.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.

Theo chinhphu.vn