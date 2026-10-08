Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến về các dự án luật thuộc lĩnh vực y tế, an sinh xã hội

Chiều 8/10, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị khảo sát, lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); dự án Luật An toàn thực phẩm; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Qua trao đổi, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình dự án luật. Đồng thời, một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, làm rõ các điều khoản để bảo đảm quy định cụ thể, dễ hiểu, thống nhất trong áp dụng và phù hợp với thực tiễn.

Đối với lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, dược và bảo hiểm y tế, một số ý kiến đề nghị rà soát quy định về điều kiện thực hiện, thủ tục và trách nhiệm của các bên liên quan; bảo đảm sự thống nhất giữa các luật, tạo thuận lợi cho người dân và cơ sở y tế, nâng cao hiệu quả quản lý.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh góp ý vào dự án luật lĩnh vực y tế.

Về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), các đại biểu quan tâm đến việc bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch; bảo vệ quyền lợi của người hiến, người nhận và tăng cường phòng ngừa hành vi mua bán mô, bộ phận cơ thể người.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát dự thảo, tập trung làm rõ những quy định còn vướng mắc, chưa thống nhất hoặc khó triển khai trong thực tiễn, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung cụ thể.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, góp phần hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Lê Minh