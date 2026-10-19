Doanh nhân Nguyễn Văn Hùng: Gắn phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm cộng đồng

Hai dấu mốc trong tháng 10/2026: Được vinh danh trong Top 20 “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng”; được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương vì những đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 - tiếp tục ghi nhận hành trình phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm cộng đồng của ông Nguyễn Văn Hùng, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CNCTech, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Hùng nhận biểu trưng ghi nhận đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 tại chương trình ngày 17/10/2026.

Ngày 11/10/2026, ông Nguyễn Văn Hùng được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tôn vinh trong danh sách Top 20 “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. Sáu ngày sau, ngày 17/10, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), ông tiếp tục được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương vì những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026. Hai sự kiện nối tiếp nhau tạo nên dấu mốc đáng chú ý, ghi nhận cả nỗ lực phát triển doanh nghiệp lẫn những đóng góp hướng về cộng đồng.

Khởi nghiệp năm 2008 từ một nhóm kỹ sư trẻ, ông Nguyễn Văn Hùng từng bước xây dựng CNCTech thành tập đoàn hoạt động trên ba trụ cột: Công nghệ sản xuất, giải pháp công nghiệp và dịch vụ logistics. Từ nền tảng công nghiệp, CNCTech phát triển hệ sinh thái gắn với hạ tầng, dịch vụ và chuỗi cung ứng, hướng tới mô hình công nghiệp xanh, thông minh và bền vững.

Quá trình phát triển doanh nghiệp còn gắn với yêu cầu nâng cao năng lực quản trị và mở rộng cơ hội phát triển. Tháng 5/2026, cổ phiếu CNCTech chính thức giao dịch trên hệ thống UPCoM, đánh dấu bước tiến trong quá trình tiếp cận thị trường vốn.

Cùng với việc củng cố hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp hướng tới đóng góp lâu dài cho nền kinh tế.

Với ông Nguyễn Văn Hùng, trách nhiệm cộng đồng được cụ thể hóa bằng những chương trình có trọng tâm. CNCTech đã thành lập Ban An sinh, tập trung vào ba lĩnh vực giáo dục, y tế và môi trường. Các hoạt động trải rộng từ trao học bổng, hỗ trợ trường học, phát triển chương trình tiếng Anh cộng đồng “Key to Future” đến hỗ trợ trang thiết bị y tế, xây dựng nhà Đại đoàn kết, làm đường, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Hùng cùng các cá nhân được biểu dương vì những đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026.

Riêng năm 2025, CNCTech triển khai 29 hoạt động an sinh xã hội. Mỗi hoạt động hướng tới một nhu cầu cụ thể của cộng đồng: Tạo thêm điều kiện học tập cho trẻ em, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, cải thiện môi trường sống và chia sẻ khó khăn với những người chịu tác động bởi thiên tai, hoàn cảnh kinh tế.

Tinh thần trách nhiệm xã hội cũng được lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp tỉnh. Năm 2026, chương trình hỗ trợ xây dựng 10 “Nhà Nhân ái” với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh đã trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo tại xã Tu Vũ.

Trong tháng 9/2026, Liên đoàn phối hợp với các đơn vị khởi công xây dựng nhà ở hỗ trợ những hộ gia đình khó khăn tại xã Đạo Trù. Những hoạt động này góp phần cải thiện điều kiện sống, giúp các gia đình có thêm động lực ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.

Trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2030, ông Nguyễn Văn Hùng tiếp tục thúc đẩy kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để các nguồn lực được chia sẻ và phát huy hiệu quả. Đến tháng 9/2026, Liên đoàn có gần 1.800 doanh nghiệp hội viên từ các hội, hiệp hội và hội viên trực tiếp. Trên địa bàn tỉnh có 8 Hội Doanh nghiệp xã, phường được thành lập, từng bước hình thành mạng lưới liên kết doanh nghiệp từ cơ sở.

Với định hướng xây dựng mạng lưới hội rộng, hoạt động thực chất, Liên đoàn tăng cường kết nối cung - cầu, thúc đẩy sử dụng sản phẩm và dịch vụ của nhau, tạo cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quản trị, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Liên đoàn cũng phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, kịp thời tiếp nhận khó khăn, tổng hợp kiến nghị và đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Những ghi nhận trong tháng 10/2026 là dấu mốc đối với cá nhân ông Nguyễn Văn Hùng, đồng thời làm nổi bật mối liên hệ giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm xã hội.

Khi doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo việc làm, mở rộng cơ hội hợp tác và dành nguồn lực cho cộng đồng, những giá trị tạo ra sẽ vượt ra ngoài phạm vi từng đơn vị. Đó cũng là hướng đi để cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ tăng cường gắn kết, đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của tỉnh và đời sống người dân.

Vĩnh Hà