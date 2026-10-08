Đổi mới hoạt động, khẳng định vị thế cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh

Chiều 8/10, đồng chí Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Báo và Phát thanh, truyền hình (PTTH) Phú Thọ về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lương Đức Minh – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu tại hội nghị.

Về phía Báo và PTTH Phú Thọ có đồng chí Vi Mạnh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và PTTH Phú Thọ; các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy, Ban Giám đốc Báo và PTTH Phú Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát bảo đảm nghiêm túc, nền nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Tập thể lãnh đạo cơ quan bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; tiếp tục kiện toàn tổ chức sau hợp nhất, củng cố đoàn kết nội bộ, đổi mới phương thức quản trị, bảo đảm hoạt động báo chí ổn định, thông suốt, hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Công tác tuyên truyền được triển khai toàn diện, kịp thời, đúng định hướng, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các sự kiện lớn của đất nước. Qua đó khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội và quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Phú Thọ.

Đồng chí Giám đốc Báo và PTTH Phú Thọ Vi Mạnh Hùng đề xuất, kiến nghị một số nội dung tại hội nghị.

Cụ thể, thể loại phát thanh, đã duy trì phát sóng 17 giờ/ngày, thực hiện 1.092 chương trình, bản tin; đối với truyền hình, đã duy trì phát sóng 24 giờ/ngày, sản xuất 1.890 chương trình thời sự với hơn 21.900 tin, phóng sự; cùng hàng nghìn chương trình chuyên đề, văn nghệ, giải trí và truyền hình dân tộc, miền núi. Tỷ lệ phủ sóng PTTH đạt 100% về diện tích và dân số.

Công tác biên tập, xuất bản, phát hành trên báo in, báo điện tử được duy trì ổn định gần 19.000 tin, bài, ảnh, video. Các ấn phẩm được phát hành đúng kế hoạch, xuất bản 7 ấn phẩm đặc biệt phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện quan trọng.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng số tiếp tục phát huy hiệu quả; Fanpage Báo Phú Thọ và Đài PTTH Phú Thọ duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu hệ thống báo Đảng địa phương cả nước. Các kênh TikTok, Podcast, YouTube, Zalo, Google News được khai thác hiệu quả, thu hút hàng triệu lượt theo dõi, tương tác và cập nhật thông tin.

Hoạt động nghiệp vụ báo chí tiếp tục khẳng định chất lượng, năng lực sáng tạo và vị thế của cơ quan. Báo và PTTH Phú Thọ đạt nhiều thành tích nổi bật tại các giải báo chí, trong đó có 1 giải Khuyến khích Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ X; 2 giải Vàng, 1 giải Đồng, 1 giải Khuyến khích và 1 giải Ekip phát thanh trực tiếp xuất sắc tại Liên hoan phát thanh toàn quốc năm 2026.

Tại cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên”, cơ quan đạt 4 giải A, 7 giải B, 8 giải C và 16 giải Khuyến khích.

Tại Hội Báo toàn quốc 2026, đạt 1 giải C bìa báo ấn tượng và 1 giải Khuyến khích cuộc thi “Tiếng hát người làm báo”, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm và sức lan tỏa của báo chí địa phương.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Báo và PTTH Phú Thọ xác định tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh các phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng và tích cực tham gia các giải báo chí, cuộc thi chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cơ quan quản lý báo chí, Báo và PTTH Phú Thọ chủ động tuyên truyền kịp thời, chính xác, đúng định hướng các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt là tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu độc.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tòa soạn hội tụ, sản xuất nội dung đa nền tảng, phát triển báo chí số; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng AI, chuẩn hóa quy trình sản xuất, quản lý và duyệt nội dung, bảo đảm an toàn thông tin.

Đồng chí Phó Giám đốc Báo và PTTH Phú Thọ Nguyễn Thị Tuyết Chinh báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2026.

Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản trị nội bộ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; khai thác hiệu quả các nguồn thu, phát triển quảng cáo và dịch vụ truyền thông và mở rộng phối hợp với các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các nhiệm vụ trong thời gian tới. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền các vấn đề được dư luận quan tâm, các tin, bài mang tính phản biện và bảo đảm thông tin hài hòa giữa các khu vực.

Quang cảnh hội nghị.

Các kiến nghị của Báo và PTTH Phú Thọ tập trung vào cơ chế, nguồn lực tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuyển đổi số và tăng cường phối hợp cung cấp thông tin.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể Báo và PTTH. Đồng chí khẳng định đơn vị là tập thể đoàn kết, thống nhất và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh sau hợp nhất.

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, Báo và PTTH Phú Thọ cần tiếp tục nâng cao uy tín và chất lượng hoạt động, nhất là trên các nền tảng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện tại. Qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò trong công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2026, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Báo và PTTH Phú Thọ cần quan tâm công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, phù hợp, đúng người, đúng việc, xây dựng tập thể hoạt động hiệu quả, chất lượng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhà báo, phóng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh yêu cầu: Trong hoạt động báo chí, cần bảo đảm vững chắc định hướng chính trị, không để xảy ra sai sót, qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội. Đồng thời bám sát định hướng tuyên truyền, các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và của tỉnh để thông tin kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên và đúng định hướng.

Nội dung tuyên truyền cần bảo đảm toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao sức chiến đấu của báo Đảng, đổi mới phương thức tuyên truyền, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện chuyển đổi số báo chí, tăng cường sản xuất, phân phối nội dung trên các nền tảng số nhằm nâng cao sức lan tỏa, khả năng tiếp cận công chúng và từng bước tạo nguồn thu cho cơ quan báo chí. Cùng với đó, cần quan tâm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Đồng chí yêu cầu Báo và PTTH Phú Thọ khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định, bảo đảm điều kiện đưa trụ sở chính của Báo và PTTH Phú Thọ tại phường Vĩnh Phúc vào vận hành trong năm 2027.

Đức Anh