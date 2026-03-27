Đồng bộ chính sách, “mở lối” cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Từ việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT), cùng với Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường lãnh đạo công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng (THAHSTCĐ) và tái hòa nhập cộng đồng, nhiều địa phương trong tỉnh đã tạo được chuyển biến rõ nét, giúp người lầm lỗi có cơ hội làm lại cuộc đời.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội khu vực Yên Thủy tư vấn về chính sách tín dụng cho người CHXAPT trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Cho một “nẻo về” tươi sáng

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chính sách là tạo sinh kế bền vững thông qua tín dụng ưu đãi cho người CHXAPT. Với khoản vay 100 triệu đồng trong thời hạn 3 năm (từ tháng 11/2024 đến tháng 11/2027), chị Bùi Thị Nh ở xóm Vỏ, xã Yên Phú đã có bước ngoặt lớn trong cuộc sống.

Sau khi CHXAPT trở về địa phương, chị từng rơi vào tình cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào công việc phụ xây thời vụ của hai vợ chồng. Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác qua tổ chức Đoàn Thanh niên, gia đình chị đã mạnh dạn mở cửa hàng kinh doanh sơn. Mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả, giúp gia đình chị ổn định thu nhập. “Tôi từng rất bế tắc, nhưng khi được tiếp cận nguồn vốn, tôi có thêm niềm tin để làm lại cuộc đời” - chị Nh chia sẻ.

Người CHXAPT về địa phương được cán bộ Công an xã Mường Vang tuyên truyền, phổ biến các chính sách dành cho người tái hòa nhập cộng đồng.

Không chỉ riêng trường hợp của chị Nh, nhiều trường hợp khác cũng đã tận dụng hiệu quả nguồn vốn vay để phát triển kinh tế. Anh Nguyễn Minh H ở phố Độc Lập, xã Lạc Sơn được vay 100 triệu đồng để chăn nuôi lợn từ tháng 12/2023. Nhờ đầu tư đúng hướng, gia đình anh có thu nhập ổn định và dự kiến hoàn trả vốn trước hạn. Tương tự, gia đình chị Bùi Thị M ở xóm Mè Cổm, xã Thượng Cốc đầu tư nuôi bò sinh sản, từ 2 cặp bò ban đầu, đến nay phát triển thành đàn 8 con, mang lại nguồn thu đáng kể.

Theo đánh giá của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh - đơn vị triển khai tín dụng đối với người CHXAPT, 100% trường hợp được vay vốn đều chấp hành đúng cam kết, sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Kết quả này khẳng định tính đúng đắn của chính sách, đồng thời cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, chính quyền địa phương và lực lượng công an trong quá trình triển khai. Quy trình cho vay được đơn giản hóa, đảm bảo đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để người dân đầu tư phát triển sản xuất.

Lan tỏa nhiều mô hình tái hòa nhập cộng đồng

Song song với hỗ trợ về kinh tế, Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác THAHSTCĐ và công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã xác định rõ vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác này. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, xóa bỏ kỳ thị, tạo điều kiện cho người CHXAPT được học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống.

Người CHXAPT được tư vấn hỗ trợ vay vốn chính sách.

Nhờ sự vào cuộc của các cấp, ngành và đoàn thể, nhiều người đã dần vượt qua mặc cảm, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Điển hình như anh Bùi Văn Th (xã Mường Vang), sau thời gian khép mình đã chủ động hòa nhập, tham gia tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên chấp hành pháp luật. Anh Bùi Văn L cũng lấy chính trải nghiệm của bản thân để giáo dục, nhắc nhở thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Những chuyển biến tích cực cho thấy hiệu quả của công tác giáo dục, cảm hóa khi được triển khai đồng bộ, đúng hướng. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã và đang được nhân rộng. Anh Nguyễn Văn H (xã Lạc Sơn) sau nhiều năm nỗ lực đã xây dựng thành công cơ sở sản xuất gạch không nung, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 6 - 8 triệu đồng/tháng. Hay như anh Nguyễn Văn Ph (xã Yên Trị) phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp, thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 48 mô hình tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giúp nhiều người ổn định cuộc sống, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Theo thống kê của Công an tỉnh, tính đến giữa tháng 3/2026, toàn tỉnh có 4.765 người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng, trong đó hơn 1.000 người được hỗ trợ vay vốn với tổng dư nợ trên 94 tỷ đồng.

Những người CHXAPT, tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh được lực lượng Công an tuyên truyền, động viên xóa bỏ mặc cảm, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Có thể khẳng định, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là chính sách tín dụng ưu đãi, công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây không chỉ là giải pháp đảm bảo an sinh xã hội mà còn góp phần quan trọng trong phòng ngừa, giảm tái phạm tội, giữ vững an ninh trật tự, tạo nền tảng cho phát triển bền vững của địa phương.

Mạnh Hùng