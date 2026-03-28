Giá cả thị trường ngày 28/3/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Dưa lưới sạch Đế vương King size ruột cam

99.000 đồng/quả

2

Cải bó xôi WinEco 300g

12.000 đồng/gói 300g

3

Khoai môn

35.000 đồng/kg

4

Cà tím tròn

24.900 đồng/kg

5

Táo Fuji Mỹ

99.000 đồng/kg

6

Nấm sò trắng

39.900 đồng/500g

7

Thịt thăn bò

190.000 đồng/500g

8

Thịt nạc dăm đầu giòn

90.500 đồng/300g

9

Đùi tỏi gà

64.000 đồng/500g

10

Sữa tươi Vinamilk ít đường lốc 4 hộp x 110ml

21.900 đồng/lốc

11

Gạo ST25 giống cây trồng TW túi 3kg

120.000 đồng/túi

12

Dầu mè Tường An 1 lít

125.000 đồng/chai

13

Bánh quy bơ Danisa hộp 908g

281.000 đồng/hộp

14

Bánh Custas kem trứng Orion hộp 276g

60.000 đồng/hộp

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 28/3/2026


Kết Đoàn

