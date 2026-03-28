Giá cả thị trường ngày 28/3/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Dưa lưới sạch Đế vương King size ruột cam
99.000 đồng/quả
2
Cải bó xôi WinEco 300g
12.000 đồng/gói 300g
3
Khoai môn
35.000 đồng/kg
4
Cà tím tròn
24.900 đồng/kg
5
Táo Fuji Mỹ
99.000 đồng/kg
6
Nấm sò trắng
39.900 đồng/500g
7
Thịt thăn bò
190.000 đồng/500g
8
Thịt nạc dăm đầu giòn
90.500 đồng/300g
9
Đùi tỏi gà
64.000 đồng/500g
10
Sữa tươi Vinamilk ít đường lốc 4 hộp x 110ml
21.900 đồng/lốc
11
Gạo ST25 giống cây trồng TW túi 3kg
120.000 đồng/túi
12
Dầu mè Tường An 1 lít
125.000 đồng/chai
13
Bánh quy bơ Danisa hộp 908g
281.000 đồng/hộp
14
Bánh Custas kem trứng Orion hộp 276g
60.000 đồng/hộp
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 27/3/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 26/3/2026
Giá cả thị trường ngày 25/3/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 24/3/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 23/3/2026
baophutho.vn Biến động giá xăng dầu đang tạo áp lực trực tiếp đến chi phí sản xuất, vận tải và mặt bằng giá cả hàng hóa, dịch vụ. Trước thực tế đó, tỉnh Phú...
Giá cả thị trường ngày 17/3/2026