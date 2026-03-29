Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 29/3/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Xoài cát chu chín

79.000 đồng/kg

2

Xà lách lolo xanh

14.900 đồng/gói 300g

3

Củ tỏi Hải Dương

26.900 đồng/hộp 300g

4

Bí xanh

19.900 đồng/kg

5

Nho đen ngón tay Úc

249.000 đồng/kg

6

Nấm đông trùng hạ thảo tươi

59.000 đồng/500g

7

Ba chỉ bò Mỹ cắt lát Kiaora khay 500g

165.900 đồng/khay 500g

8

Thịt nạc vai heo

69.500 đồng/440g

9

Đùi tỏi gà

64.000 đồng/500g

10

Sữa thanh trùng Dalat Milk không đường 180ml

12.500 đồng/hộp

11

Gạo nếp Vianseed hoa vàng đặc biệt gói 2kg

95.000 đồng/gói

12

Dầu mè Tường An 1 lít

125.000 đồng/chai

13

Bánh bông lan Solie 360g

53.000 đồng/hộp

14

Bánh trứng Tipo Hữu Nghị

44.000 đồng/gói 220g

Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng giá cả thị trường Hải dương đông trùng hạ thảo Hữu nghị Hàng hóa Tường Vàng bánh bông lan Sữa Hoa
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long