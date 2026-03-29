Giá cả thị trường ngày 29/3/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Xoài cát chu chín
79.000 đồng/kg
2
Xà lách lolo xanh
14.900 đồng/gói 300g
3
Củ tỏi Hải Dương
26.900 đồng/hộp 300g
4
Bí xanh
19.900 đồng/kg
5
Nho đen ngón tay Úc
249.000 đồng/kg
6
Nấm đông trùng hạ thảo tươi
59.000 đồng/500g
7
Ba chỉ bò Mỹ cắt lát Kiaora khay 500g
165.900 đồng/khay 500g
8
Thịt nạc vai heo
69.500 đồng/440g
9
Đùi tỏi gà
64.000 đồng/500g
10
Sữa thanh trùng Dalat Milk không đường 180ml
12.500 đồng/hộp
11
Gạo nếp Vianseed hoa vàng đặc biệt gói 2kg
95.000 đồng/gói
12
Dầu mè Tường An 1 lít
125.000 đồng/chai
13
Bánh bông lan Solie 360g
53.000 đồng/hộp
14
Bánh trứng Tipo Hữu Nghị
44.000 đồng/gói 220g
Kết Đoàn
baophutho.vn Biến động giá xăng dầu đang tạo áp lực trực tiếp đến chi phí sản xuất, vận tải và mặt bằng giá cả hàng hóa, dịch vụ. Trước thực tế đó, tỉnh Phú...