Giá dầu Brent chạm mốc 110 USD/thùng, cao nhất trong 5 tháng

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm 16/10, với dầu Brent chạm ngưỡng 110 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng Nga làm gia tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/10 (giờ Mỹ), giá dầu Brent giao tháng 12 tăng 3,94 USD, tương đương 3,7%, lên 109,86 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 19/5. Trong phiên, giá dầu Brent có thời điểm chạm mốc 110 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 3,44 USD, tương đương 3,5%, lên 101,41 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 17/9. Tính chung cả tuần, dầu Brent tăng 4,9%, còn WTI tăng 10,4%.

Giá dầu Brent đã chạm mốc 110 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 19/5. Ảnh: Getty Images

Động lực chính thúc đẩy giá dầu tăng là những lo ngại mới về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, đặc biệt sau các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Arab Saudi và tình hình an ninh hàng hải ngày càng bất ổn tại eo biển Hormuz.

Liên quân do Arab Saudi dẫn đầu hôm 16/10 thông báo đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo hướng tới thành phố cảng Yanbu bên bờ biển Đỏ. Đây là đầu mối xuất khẩu dầu chiến lược, giúp Arab Saudi vận chuyển dầu thô ra thị trường quốc tế mà không phải đi qua eo biển Hormuz.

Theo công ty tư vấn Rapidan Energy Group, các báo cáo ban đầu cho thấy cơ sở hạ tầng tại Yanbu không bị thiệt hại. Tuy nhiên, vụ việc tiếp tục làm gia tăng lo ngại về khả năng các tuyến xuất khẩu dầu thay thế của Arab Saudi cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Cùng thời điểm, các cuộc tập kích nhằm vào tàu thương mại tại khu vực eo biển Hormuz gia tăng trong khoảng 10 ngày qua. Iran tuyên bố đẩy mạnh hoạt động quân sự để đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng biển nước này và tăng cường trừng phạt.

Bên cạnh tình hình Trung Đông, thị trường dầu mỏ còn chịu sức ép từ những diễn biến mới trong xung đột Nga - Ukraine. Reuters ngày 16/10 dẫn hai nguồn tin trong ngành cho biết nhà máy lọc dầu Ryazan (Nga) đã tạm dừng hoạt động một phân xưởng chưng cất dầu thô sau cuộc tấn công bằng UAV hôm 15/10.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Ukraine nối lại các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở năng lượng Nga, bất chấp đề xuất ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trước đó.

Mặc dù các biện pháp bổ sung nguồn cung đang được thúc đẩy bởi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), giới phân tích cho rằng thị trường dầu mỏ vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định.

https://cand.vn/gia-dau-brent-cham-moc-110-usdthung-cao-nhat-trong-5-thang-post825128.html

Theo Báo CAND