Tổng thống Mỹ gửi thông điệp ủng hộ Iraq giữa căng thẳng Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/11 tuyên bố ủng hộ nỗ lực của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi trong việc ngăn chặn buôn lậu dầu mỏ và đưa toàn bộ vũ khí về dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Tổng thống Donald Trump đón tiếp Thủ tướng Iraq al-Zaidi tại Nhà Trắng vào tháng 7/2026. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Thủ tướng Iraq nhằm củng cố quyền kiểm soát của chính quyền trung ương, bao gồm việc ngăn chặn hoạt động buôn lậu dầu mỏ. Những động thái này khiến Baghdad trực tiếp đối đầu với các lực lượng dân quân thân Iran và chính quyền khu vực Kurdistan.

“Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi nhằm khẳng định quyền lực nhà nước trên toàn lãnh thổ Iraq, ngăn chặn hoạt động buôn lậu dầu mỏ, chấm dứt tham nhũng và đưa toàn bộ vũ khí dưới sự kiểm soát duy nhất của nhà nước”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng al-Zaidi trong việc xây dựng một Iraq thống nhất, thịnh vượng, hùng mạnh và có quyền tự quyết về mặt chính trị”, ông Trump nhấn mạnh.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iraq, tuyên bố của Tổng thống Donald Trump được đưa ra sau khi Người phát ngôn Chính phủ Iraq Haider al-Aboudi cho biết Baghdad coi mọi hoạt động xuất khẩu dầu thô không thông qua Công ty Tiếp thị dầu mỏ nhà nước (SOMO) là hành vi buôn lậu, do nguồn thu từ các hoạt động này không được nộp vào ngân sách nhà nước.

Ông al-Aboudi cho biết, theo ước tính của giới chức Iraq, hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ khu vực Kurdistan đã khiến ngân sách nước này thất thu hơn 100 tỷ USD trong giai đoạn 2008-2025.

Khu vực Kurdistan thuộc Iraq sở hữu nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào và từ lâu đã theo đuổi quyền tự quyết. Trong nhiều năm qua, khu vực này vướng vào những tranh chấp với chính quyền trung ương tại Baghdad liên quan đến dầu mỏ và thương mại.

Người Kurd tại Iraq biểu tình phản đối quyết định của Thủ tướng Ali al-Zaidi. Ảnh: Reuters

Ngày 26/11, Iraq đã đóng cửa hai cửa khẩu biên giới tại khu vực Kurdistan, gồm một cửa khẩu giáp Syria và một cửa khẩu giáp Iran, sau khi Thủ tướng al-Zaidi chỉ thị các cơ quan liên bang tiếp quản các cửa khẩu do chính quyền khu vực này quản lý.

Trước quyết định của Thủ tướng al-Zaidi, hàng nghìn người Kurd đã biểu tình phản đối việc đưa các mỏ dầu về dưới sự kiểm soát của chính quyền liên bang và việc triển khai quân đội liên bang dọc các tuyến biên giới quốc gia tại khu vực Kurdistan.

Tháng 5/2026, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi lên nắm quyền trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran đang diễn ra. Sau khi nhậm chức, ông phát động chiến dịch chống tham nhũng nhằm đưa nguồn tài nguyên dầu mỏ và toàn bộ vũ khí trên lãnh thổ Iraq về dưới sự kiểm soát của nhà nước, trong bối cảnh các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn liên tục tấn công các mục tiêu và lợi ích của Mỹ.

Theo tuyên bố được công bố vào tháng 6, Thủ tướng al-Zaidi “tái khẳng định cam kết của Iraq trong việc tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư” giữa Iraq và Mỹ, đồng thời tạo điều kiện để các công ty dầu mỏ Mỹ nối lại hoạt động với “đầy đủ các bảo đảm an ninh”.

Một tháng sau, Tổng thống Donald Trump đón tiếp Thủ tướng al-Zaidi tại Nhà Trắng, ca ngợi ông là “một chiến binh mạnh mẽ” và “một người yêu nước Mỹ”.

https://cand.vn/tong-thong-my-gui-thong-diep-ung-ho-iraq-giua-cang-thang-trung-dong-post828934.html

Theo Báo CAND