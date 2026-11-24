Kaliningrad nguy cơ trở thành điểm nóng mới giữa Nga và NATO

Vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga đang trở thành tâm điểm căng thẳng, sau khi các hoạt động quân sự và sự cố liên quan đến máy bay không người lái làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Mátxcơva và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tàu chở hàng Sparta II của Nga cháy trên Vịnh Phần Lan Ảnh: Reuters

Với diện tích hơn 15.000 km2, Kaliningrad - nằm giữa Ba Lan và Lithuania, là vùng lãnh thổ tách biệt với phần còn lại của Nga, có dân số khoảng 1 triệu người.

Kaliningrad có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với Nga, là nơi triển khai các lực lượng phòng không, tên lửa và hải quân, gây trở ngại cho NATO trong việc tiếp cận các quốc gia vùng Baltic bằng đường bộ.

Tuy nhiên, việc nằm giữa hai quốc gia thành viên NATO cũng khiến Kaliningrad gặp khó khăn trong công tác tiếp tế và phòng thủ nếu xảy ra xung đột quân sự.

Hôm 21/11, các chuyến bay tại sân bay chính của Kaliningrad bị đình chỉ trong vài giờ đồng hồ, sau khi giới chức ban bố cảnh báo liên quan đến máy bay không người lái. Động thái diễn ra sau khi một tàu hàng Nga bị máy bay không người lái tấn công và bốc cháy tại Vịnh Phần Lan.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Baltic gia tăng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. NATO sau đó đẩy mạnh củng cố sườn phía đông, đồng thời mở rộng thành viên với việc kết nạp Phần Lan năm 2023 và Thụy Điển năm 2024.

Căng thẳng gia tăng

Hồi tháng 5, Mátxcơva chỉ trích Ngoại trưởng Lithuania sau khi ông tuyên bố NATO cần chứng minh khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ mà Nga xây dựng tại Kaliningrad, cũng như phá hủy các căn cứ tên lửa và phòng không tại đây.

Một quan chức quân sự phương Tây tiết lộ thông tin hàng chục máy bay NATO đã tham gia chiến dịch không được thông báo trước, ở khu vực xung quanh Kaliningrad vào giữa tháng 8 vừa qua. Hoạt động này nhằm thể hiện khả năng cắt đứt các kết nối vô tuyến, radar và vô hiệu hóa hệ thống phòng không của vùng lãnh thổ Nga trong trường hợp xảy ra xung đột.

Sau đó, các đại sứ quán Nga tại châu Âu liên tục đăng tải thông tin trên mạng xã hội, cảnh báo về những hoạt động quân sự của NATO tại khu vực Baltic mà Mátxcơva coi là đe dọa, cùng các phát biểu cứng rắn liên quan đến Kaliningrad.

Về phần mình, NATO cho biết đã tăng cường hiện diện tại biển Baltic, một phần nhằm ứng phó với những lo ngại về nguy cơ đe dọa cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc quan trọng dưới biển.

Vào tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây không làm leo thang căng thẳng liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa Kaliningrad. Mátxcơva tuyên bố sẵn sàng bảo vệ vùng lãnh thổ này, kể cả bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.

Kể từ năm 2022, các quốc gia châu Âu vừa cung cấp vũ khí, thông tin tình báo cho Ukraine, vừa áp đặt lệnh trừng phạt Nga, nhưng cũng tránh trực tiếp tham gia cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, Mátxcơva cho rằng các nước này trên thực tế đã tiến hành chiến tranh chống Nga.

Các chuyên gia an ninh cảnh báo bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể dẫn đến đối đầu quân sự trực tiếp, trong đó Kaliningrad là một trong những địa điểm có nguy cơ trở thành điểm bùng phát xung đột.

Những tình huống có thể châm ngòi căng thẳng bao gồm sự cố máy bay không người lái, gián đoạn cơ sở hạ tầng quan trọng, triển khai thêm các hệ thống tên lửa quy mô lớn hoặc bất kỳ động thái nào của NATO mà Mátxcơva coi là nỗ lực phong tỏa Kaliningrad .

Trong diễn biến mới nhất, hãng thông tấn TASS ngày 22/11 dẫn nguồn tin kiểm soát không lưu cho biết, một máy bay trinh sát đăng ký tại Mỹ, hoạt động phục vụ NATO, đã được phát hiện bay gần Kaliningrad vào chiều cùng ngày.

Theo nguồn tin, máy bay trinh sát Bombardier Artemis II cất cánh từ sân bay tại Romania, sau đó bay vòng quanh khu vực Kaliningrad từ không phận Lithuania.

Nguồn tin cho biết trước đây loại máy bay này hiếm khi xuất hiện, nhưng gần đây hoạt động được ghi nhận gần như hằng tuần.

Máy bay bay ở độ cao khoảng 9.700 m, sử dụng các hành lang hàng không dành cho hoạt động hàng không dân dụng để di chuyển quanh vùng lãnh thổ Nga.

Theo TASS, Bombardier Artemis II đã được phát hiện gần Kaliningrad hơn 70 lần kể từ đầu năm 2026.

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Theo tienphong.vn