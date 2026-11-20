Mở thêm cơ hội đối thoại giữa 3 nước lớn

Cuộc gặp cấp cao Mỹ, Trung Quốc và Nga bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến (Trung Quốc) mở thêm cơ hội duy trì đối thoại và giảm nguy cơ tính toán sai, dù bất đồng về kiểm soát vũ khí hạt nhân và những trở ngại đối với tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine vẫn còn lớn.

Lần đầu tiên có cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề APEC tại Thâm Quyến (Trung Quốc), ngày 19/11.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump trước sự chứng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: Sergey Bobylev/Sputnik

Trước cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi sự đón tiếp của nước chủ nhà là một “thắng lợi”, nhắc đến việc Chủ tịch Tập Cận Bình đích thân ra sân bay đón ông. Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã hội đàm song phương hôm 18/11. Phía Nga cho biết, cả 3 nước đã tham vấn về dự thảo tuyên bố chung. Dù đã có những bước chuẩn bị, giới chức tham gia thu xếp chuyến đi đánh giá triển vọng đạt được một thỏa thuận lớn tại Thâm Quyến còn hạn chế.

Việc 3 nhà lãnh đạo gặp nhau gợi liên tưởng đến Hội nghị Yalta năm 1945, khi Mỹ, Anh và Liên Xô dành 8 ngày thương lượng khi vẫn là đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít Đức. Tại Thâm Quyến, cuộc gặp được bố trí khoảng 1 giờ, trong khi những vấn đề có thể được đề cập trải dài từ kiểm soát vũ khí hạt nhân đến các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran. Với thời lượng ấy, cuộc gặp là dịp để lãnh đạo 3 nước trao đổi về những bất đồng chính và xác định nội dung có thể tiếp tục bàn ở cấp làm việc.

Bên cạnh cuộc gặp 3 bên, chương trình APEC còn dành chỗ cho các cuộc tiếp xúc riêng, nơi những vấn đề song phương có thể được bàn cụ thể hơn.

Trong trao đổi với Trung Quốc, Mỹ quan tâm đến khả năng gia hạn thỏa thuận tạm đình chiến thương mại dự kiến hết hiệu lực vào tháng 1-2027 và duy trì nguồn cung đất hiếm, nam châm. Tiến triển ở những nội dung này cũng được các nền kinh tế khác theo dõi, bởi thay đổi về thuế quan hoặc điều kiện xuất khẩu có thể ảnh hưởng đến đơn hàng, nguồn cung nguyên liệu và kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong khu vực.

Vấn đề Ukraine được chú ý khi Thâm Quyến là dịp để Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin nối lại tiếp xúc trực tiếp kể từ cuộc gặp tại bang Alaska (Mỹ) tháng 8-2025. Hơn 1 năm sau cuộc gặp tại Alaska, xung đột vẫn tiếp diễn. Ông Donald Trump để ngỏ khả năng đề cập vấn đề này tại Thâm Quyến, trong khi phía Nga cho biết, 2 bên chưa lên kế hoạch đàm phán song phương đầy đủ.

Nếu vấn đề Ukraine được nêu, cuộc trao đổi có thể giúp Washington và Mátxcơva hiểu rõ hơn lập trường của nhau và hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao. Triển vọng đạt được một thỏa thuận lâu dài còn phụ thuộc vào sự tham gia của các bên trực tiếp liên quan và khả năng thực hiện những điều họ thống nhất.

Trong hồ sơ kiểm soát vũ khí hạt nhân, việc mở rộng đối thoại từ 2 nước sang 3 nước đặt ra vấn đề cụ thể về giới hạn áp dụng cho từng bên. Washington muốn Trung Quốc tham gia thảo luận vì quan ngại về xu hướng mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Khi giải thích lập trường trước đề xuất, Bắc Kinh viện dẫn chênh lệch giữa kho vũ khí của Trung Quốc với kho vũ khí lớn hơn của Mỹ và Nga. Chênh lệch đó ảnh hưởng trực tiếp đến cách xác định mức cắt giảm của từng nước. Ngay cả khi 3 bên đồng ý bàn về cắt giảm, việc thống nhất loại vũ khí nào được đưa vào thỏa thuận và cách kiểm chứng cam kết cũng có thể mất nhiều thời gian.

Trong lúc quan điểm về giới hạn vũ khí còn cách xa nhau, 3 nước có thể trao đổi cụ thể hơn về cách liên lạc khi xảy ra sự cố. Một hoạt động quân sự diễn ra theo kế hoạch có thể khiến nước khác lo ngại nếu họ chỉ nắm được một phần thông tin và có ít thời gian để đánh giá tình hình. Khi đó, việc biết liên hệ với ai và có thể xác minh thông tin gì sẽ giúp các bên có thêm căn cứ trước khi quyết định cách phản ứng. Trao đổi 3 bên về những tình huống như vậy có thể bổ sung cho kênh Mỹ - Nga, vốn vẫn có vai trò riêng đối với các vấn đề liên quan đến kho vũ khí của 2 nước.

Sự quan tâm đối với Thâm Quyến còn đến từ những nền kinh tế chịu tác động của các cuộc xung đột. Gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz trong thời gian xung đột tại Iran khiến nhiều nền kinh tế châu Á phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu phải theo dõi sát giá nhiên liệu và cước vận chuyển.

Những biến động ấy có thể ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và giá cả ở các thị trường cách xa Trung Đông. Vì thế, khả năng các cuộc tiếp xúc tại Thâm Quyến góp phần hỗ trợ những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng cũng là điều được quan tâm của nhiều nước ngoài cuộc gặp 3 bên.

https://hanoimoi.vn/cuoc-gap-cap-cao-my-trung-quoc-nga-mo-them-co-hoi-doi-thoai-giua-3-nuoc-lon-1766817.html

Theo hanoimoi.vn