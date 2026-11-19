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Các nhà lãnh đạo Nhóm Bộ tứ (Quad) gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định cam kết duy trì khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tại cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Philippines.
Các nhà lãnh đạo Nhóm Bộ tứ họp bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Manila, Philippines. Ảnh: TTXVN
Các nhà lãnh đạo Nhóm Bộ tứ đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), khoáng sản thiết yếu, cơ sở hạ tầng và an ninh hàng hải. Thông cáo chung sau cuộc gặp khẳng định cam kết hợp tác nhằm bảo đảm hành lang vận tải biển tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương luôn thông suốt, an toàn, đồng thời hợp tác với các đối tác trong khu vực để giải quyết thách thức chung và khai thác tiềm năng phát triển, qua đó mang lại những lợi ích thiết thực cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Trong lĩnh vực kinh tế, các nhà lãnh đạo Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản thông báo kế hoạch tổ chức Diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp vào đầu năm 2027 quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp, quan chức chính phủ và chuyên gia hoạch định chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và công nghệ giữa các nước thành viên.
Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Nhóm Bộ tứ cũng hoan nghênh Sáng kiến Hợp tác giám sát hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và nhận thức về tình hình trên biển; đồng thời nhấn mạnh về nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh mạng trong khuôn khổ Quad nhằm xây dựng không gian mạng mở và an toàn.
Theo nhandan.vn
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