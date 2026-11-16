Hàng không Mỹ hỗn loạn ngày thứ ba, hơn 10.000 chuyến bay bị ảnh hưởng

Tình trạng gián đoạn hàng không tại Mỹ tiếp tục kéo dài sang ngày thứ ba với hơn 10.000 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn trong ngày 15/11 (giờ địa phương). Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy dự báo hoạt động bay sẽ hoàn toàn bình thường trở lại trong ngày 16/11.

Ngành hàng không ở Mỹ gián đoạn ngày thứ ba liên tiếp. Ảnh minh hoạ Reuters

Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng không FlightAware, tính riêng trong ngày 15/11, nước Mỹ ghi nhận hơn 2.300 chuyến bay bị hủy và khoảng 7.700 chuyến bay bị hoãn. Trước đó vào ngày 14/11, con số này còn nghiêm trọng hơn với hơn 6.400 chuyến bị hủy và hơn 8.000 chuyến bị hoãn.

Trong ngày 15/11, JetBlue là hãng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 28% số chuyến bay bị hủy, theo sau là American Airlines với 17%. Các hãng lớn khác như United Airlines, Southwest và Delta báo cáo tỷ lệ hủy chuyến ở mức 3% đến 5%.

Tình trạng này bắt đầu từ hôm 13/11, khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc kéo dài gần 5 giờ đồng hồ. Đây là đợt đình chỉ bay toàn quốc dài nhất tại Mỹ kể từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Phát biểu trên chương trình “This Week” của đài ABC, Bộ trưởng Sean Duffy khẳng định không có bằng chứng về một cuộc tấn công mạng hay hành vi phá hoại có chủ đích, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của FAA là đảm bảo an toàn cho hành khách.

Theo giới chức trách, sự cố xảy ra sau khi nhà thầu L3Harris của FAA lắp đặt một bộ định tuyến mới tại cơ sở ở El Dorado, bang Arkansas. Việc thay thế này đã kích hoạt lỗi dây chuyền với một bộ định tuyến vừa được thay mới khác tại Amarillo, bang Texas. Thiết bị này bắt đầu phát tán dữ liệu ồ ạt, gây quá tải cho các bộ định tuyến tại nhiều trung tâm kiểm soát không lưu trên khắp cả nước và làm tê liệt hệ thống liên lạc.

FAA cho biết đã vô hiệu hóa chức năng của các bộ định tuyến gốc gây lỗi, đồng thời áp dụng biện pháp tương tự đối với khoảng 60 thiết bị cùng loại trong hệ thống kiểm soát không lưu. Tuy nhiên, ông Duffy thừa nhận cơ quan này vẫn chưa xác định được nguyên nhân sâu xa của sự cố, bởi quy trình bảo trì này vốn đã được thực hiện hàng nghìn lần trước đó mà không gặp bất kỳ trục trặc nào.

https://cand.vn/hang-khong-my-hon-loan-ngay-thu-ba-hon-10000-chuyen-bay-bi-anh-huong-post827776.html

Theo Báo CAND