SpaceX lần đầu thu hồi thành công tàu Starship từ quỹ đạo

Tàu vũ trụ Starship của SpaceX hôm 14/11 (giờ địa phương) đã trở về thành công địa điểm phóng tại bang Texas (Mỹ) sau hơn 22 giờ hoạt động trên quỹ đạo, đánh dấu lần đầu tiên tầng trên của hệ thống tên lửa này được thu hồi bằng cánh tay cơ khí tại tháp phóng.

Theo Reuters, tàu Starship của công ty SpaceX do tỷ phú Elon Musk điều hành đã hoàn thành 14 vòng bay quanh Trái đất trước khi trở lại cơ sở Starbase ở Texas, nơi con tàu được phóng lên không gian một ngày trước đó.

Trong quá trình trở về, Starship xuyên qua các tầng mây, kích hoạt động cơ để điều chỉnh tư thế thẳng đứng, sau đó từ từ hạ xuống và được giữ lại bởi hệ thống cánh tay cơ khí khổng lồ mang tên “Mechazilla” tại tháp phóng. Đây là lần đầu tiên SpaceX thực hiện thành công việc thu hồi tầng trên của Starship sau một hành trình trên quỹ đạo.

Dù đã thành công trong việc thu hồi tàu Starship, SpaceX vẫn chưa đạt mục tiêu thu hồi tầng đẩy Super Heavy. Ảnh: Reuters

Theo SpaceX, trước đó, Starship đã triển khai 26 vệ tinh Starlink ở độ cao khoảng 260 km. Sau hơn 22 giờ hoạt động, tàu kích hoạt động cơ để rời quỹ đạo, tiến vào khí quyển Trái đất với vận tốc ban đầu khoảng 27.400 km/h, trước khi giảm tốc và thực hiện quá trình hạ cánh.

Tuy nhiên, phía SpaceX nhấn mạnh chuyến thử nghiệm chưa đạt được toàn bộ mục tiêu đề ra. Khoảng 10 phút sau khi phóng, tầng đẩy Super Heavy, bộ phận đưa Starship lên không gian, đã gặp sự cố trong quá trình quay trở lại.

Dù vậy, việc thu hồi thành công Starship được đánh giá là cột mốc kỹ thuật quan trọng trong chương trình phát triển hệ thống tên lửa có khả năng tái sử dụng hoàn toàn mà SpaceX theo đuổi suốt một thập kỷ qua.

Khác với tên lửa Falcon 9 hiện nay, vốn chỉ tái sử dụng tầng đẩy thứ nhất, Starship được thiết kế để cả hai tầng có thể quay trở lại Trái đất và tiếp tục phục vụ những chuyến bay sau.

Theo Reuters, SpaceX vẫn phải hoàn thiện hệ thống tấm chắn nhiệt của Starship nhằm hạn chế công tác sửa chữa, bảo dưỡng sau mỗi chuyến bay. Về lâu dài, công ty đặt mục tiêu sử dụng hệ thống này cho các hoạt động triển khai vệ tinh, đưa con người trở lại Mặt trăng và thực hiện những sứ mệnh hướng tới sao Hỏa.

https://cand.vn/spacex-lan-dau-thu-hoi-thanh-cong-tau-starship-tu-quy-dao-post827715.html

Theo Báo CAND