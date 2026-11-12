Campuchia tăng cường năng lực chế biến và xuất khẩu nông sản

Chính phủ Campuchia kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng cường hợp tác đầu tư, xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài để đưa các mặt hàng hạt điều và tiêu của Campuchia ra thị trường toàn cầu.

Sản phẩm hạt điều của Campuchia được chế biến đạt chất lượng cao và mẫu mã đa dạng. (Ảnh: AKP)

Tại Diễn đàn Thương mại hạt điều và tiêu Campuchia 2026, diễn ra tại Phnom Penh ngày 10/11, Bộ trưởng Thương mại Campuchia Cham Nimul cho biết, Campuchia thúc đẩy việc tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành điều và tiêu bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm, tận dụng các hiệp định thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu để nâng cao giá trị gia tăng và tăng cường sự hiện diện của các sản phẩm Campuchia trên thị trường quốc tế.

Ba cơ quan, gồm Bộ Thương mại, Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp và Bộ Công nghiệp tăng cường phối hợp nhằm kết nối chuỗi giá trị, từ trồng trọt, chế biến và nâng cao chất lượng sản phẩm đến tìm kiếm thị trường và xuất khẩu bền vững. Điều này phù hợp với mục tiêu của Chính phủ Hoàng gia về việc đưa Campuchia từ một quốc gia cung cấp nguyên liệu nông nghiệp trở thành nước sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chế biến có giá trị gia tăng cao.

Campuchia tiếp tục thúc đẩy đa dạng hóa thị trường, xây dựng thương hiệu và hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia các triển lãm quốc tế lớn, như SIAL Paris và Anuga; tổ chức các cuộc gặp gỡ thương mại để kết nối sản phẩm của Campuchia với người mua và các mạng lưới phân phối bán lẻ, bán buôn quốc tế.

Theo số liệu thống kê, các sản phẩm nông nghiệp chế biến của Campuchia, bao gồm hạt điều và tiêu, hiện đang được bày bán tại hơn 23.000 địa điểm trên toàn cầu, bao gồm các chuỗi siêu thị lớn như Costco, E.Leclerc, Carrefour và Tesco.

Năm 2025, Campuchia xuất khẩu hơn một triệu tấn hạt điều thô, tăng 27% so năm 2024, đạt trị giá 1,5 tỷ USD, tăng 30%. Trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu mặt hàng này đạt gần 724 nghìn tấn, trị giá 1,17 tỷ USD, tăng 120% so cùng kỳ năm ngoái.

Tổng diện tích trồng điều của Campuchia hiện vào khoảng 700.000ha, phân bố chủ yếu tại các tỉnh Kampong Thom, Kratie, Stung Treng, Siem Reap, Kampong Cham, Oddar Meanchey, Mondulkiri, Ratanakiri, Preah Vihear, Tbong Khmum và Kampong Chhnang.

Thời gian qua, dưới sự trợ giúp của Chính phủ và Hiệp hội Hạt điều Campuchia, hàng nghìn nông dân tại nhiều địa phương được hướng dẫn, đào tạo về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây, kỹ thuật sử dụng phân bón cũng như các phương pháp canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về xuất khẩu hạt tiêu, năm 2025 Campuchia thu về hơn 31 triệu USD từ xuất khẩu mặt hàng này, giảm gần 12% so năm 2024. Hạt tiêu Campuchia được thị trường trong nước và quốc tế đánh giá cao về chất lượng nhờ điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp và phương pháp canh tác tự nhiên.

Trung bình mỗi năm Campuchia sản xuất từ 17.000-20.000 tấn hạt tiêu trên diện tích trồng hơn 6.000ha, chủ yếu phân bố ở các tỉnh Ratanakiri, Mondulkiri, Tbong Khmum, Kampot và Kep. Hạt tiêu thành phẩm chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu.

Để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành điều và tiêu Campuchia, Chính phủ khuyến nghị doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế, nâng cao giá trị thương hiệu và bản sắc sản phẩm Campuchia; đồng thời cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu các mặt hàng nông sản.

Theo nhandan.vn