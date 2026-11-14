Iran tuyên bố triển khai tên lửa có thể bay xa 1.500km

Thiếu tướng Mostafa Izadi, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, các lực lượng nước này có thể phóng tên lửa mang đầu đạn nặng 2 tấn nhằm vào các mục tiêu cách xa tới 1.500km.

Thông tin trên được đưa ra tại lễ tưởng niệm 110 người thiệt mạng trong cuộc chiến Iran - Iraq (1980-1988) ở Tehran ngày 13-11.

Thiếu tướng Mostafa Izadi khẳng định, lực lượng vũ trang Iran sẽ lập tức đáp trả các hành động gây hấn bằng những biện pháp hiệu quả và khiến đối phương phải hối tiếc trước mọi mối đe dọa, bất kể mức độ hay tính chất. Các lực lượng này sẽ hành động không bị giới hạn về mặt địa lý.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu linh hoạt, chủ động và khả năng răn đe tối đa trước các mối đe dọa tiềm tàng.

Trong cuộc gặp gần đây với các chỉ huy quân sự cấp cao, ông Mojtaba Khamenei đã chỉ thị phải lập tức đáp trả mọi mối đe dọa bằng biện pháp mạnh mẽ, có hiệu quả và không bị giới hạn về mặt địa lý.

Ông Mojtaba Khamenei nhấn mạnh rằng, nếu đối phương nối lại các cuộc tấn công quân sự, chính các lực lượng vũ trang và người dân Iran sẽ quyết định thời điểm cũng như điều kiện chấm dứt các cuộc tấn công đó.

Trong khi đó, trong thông điệp đăng trên Telegram ngày 11-11, ông Mehdi Mohammadi, cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết, Iran chỉ bắt đầu đàm phán khi tất cả các điều kiện do Iran đặt ra được đáp ứng.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cũng khẳng định, Tehran và Washington hiện không đàm phán, đồng thời bác thông tin về khả năng tổ chức cuộc gặp tại Qatar hoặc gặp trực tiếp Phó Tổng thống Mỹ James David Vance.

Đáng chú ý, ông Mohsen Rezaei cảnh báo, Iran có thể mở rộng phạm vi đáp trả, nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại một số nước châu Âu và những hòn đảo xa nếu Mỹ tái tấn công Iran.

Về phía Mỹ, các quan chức cho biết, Tổng thống Donald Trump đã trao quyền cho Phó Tổng thống James David Vance thúc đẩy khả năng nối lại đàm phán với Tehran. Tuy nhiên, những thảo luận về việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa 2 bên vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ.

Theo hanoimoi.vn