Đàm phán thành lập liên minh chính phủ tại Thụy Điển:

Nguy cơ bế tắc kéo dài

Sau 2 tháng kể từ khi kết thúc cuộc bầu cử Quốc hội tại Thụy Điển với chiến thắng nghiêng về các đảng trung tả, quốc gia Bắc Âu này vẫn chưa thể thành lập được chính phủ liên minh mới.

Những bất đồng trong đàm phán giữa các đảng phái đã phản ánh sự khác biệt về lợi ích và đường lối và cho thấy những biến động trong đời sống chính trị ở Thụy Điển, sau nhiều thập niên duy trì các liên minh tương đối ổn định.

Lãnh đạo các đảng ở Thụy Điển đàm phán thành lập chính phủ liên minh. Ảnh: Trang thông tin của Chính phủ Thụy Điển

Việc các đảng trung tả giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 9-2026 từng làm dấy lên kỳ vọng về khả năng trở lại nắm quyền của lực lượng này. Tuy nhiên, ưu thế về số phiếu chưa đủ bảo đảm cho một liên minh chính phủ vững chắc.

Dù cùng thuộc phe trung tả, 4 chính đảng gồm: Đảng Trung tâm, Đảng Cánh tả, Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Xanh vẫn tồn tại những khác biệt đáng kể về lợi ích kinh tế và định hướng chính sách, khiến quá trình thương lượng trở nên phức tạp.

Sự đối lập trở nên rõ nét hơn khi xem xét lập trường của từng đảng. Đảng Dân chủ Xã hội, lực lượng lớn nhất trong khối, gắn bó với truyền thống xây dựng nhà nước phúc lợi và có quan hệ gần gũi với giới công nghiệp. Đảng Trung tâm lại đại diện cho lợi ích của khu vực nông thôn, ủng hộ kinh tế thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, Đảng Cánh tả chủ trương tăng thuế, mở rộng vai trò điều tiết của nhà nước, còn Đảng Xanh đặt trọng tâm vào ngăn chặn biến đổi khí hậu, thông qua các biện pháp đánh thuế vào hoạt động gây ô nhiễm và nhóm có thu nhập cao.

Những khác biệt đó khiến các bên khó thống nhất ngay cả về những vấn đề căn bản như: Chính sách thuế, chi tiêu công, an sinh xã hội và chuyển dịch năng lượng.

Một nguyên nhân khác là 4 đảng bước vào cuộc bầu cử với những chương trình và chiến lược vận động riêng, thay vì xây dựng một liên minh thống nhất ngay từ đầu. Kết quả là, dù cùng giành được lợi thế trước phe trung hữu, các đảng này vẫn chưa đạt được sự đồng thuận chung về định hướng hợp tác và phương thức điều hành.

Do đó, Thụy Điển tiếp tục đối mặt với tình trạng chưa thể thành lập một chính phủ mới để triển khai các chương trình, chính sách mới.

Trong khi các đảng đang tập trung vào thương lượng quyền lực, nhiều vấn đề kinh tế - xã hội vẫn đòi hỏi quyết sách kịp thời, từ củng cố hệ thống phúc lợi, bảo đảm an ninh, xử lý vấn đề nhập cư đến chuyển đổi năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quá trình đàm phán kéo dài có thể làm chậm việc xác lập các ưu tiên ngân sách, trì hoãn những sáng kiến chính sách mới và gây khó khăn cho việc xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn.

Ngoài ra, việc giành được sự ủng hộ trong bầu cử nhưng sau đó không thể thống nhất để thành lập chính phủ dễ làm gia tăng cảm giác hoài nghi của cử tri. Họ có thể đặt câu hỏi về khả năng thực hiện những cam kết tranh cử cũng như trách nhiệm của các chính đảng trước kết quả bỏ phiếu.

Tình trạng bế tắc kéo dài sẽ tạo thêm cơ hội cho những đảng theo xu hướng dân túy khai thác tâm lý bất mãn để mở rộng ảnh hưởng.

Hiện nay, kinh tế Thụy Điển đang từng bước phục hồi sau thời kỳ tăng trưởng yếu, song vẫn tồn tại không ít sức ép. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao, sức mua của người dân chưa hoàn toàn ổn định, trong khi những biến động của giá năng lượng và nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chủ chốt tiếp tục đặt ra thách thức đối với triển vọng tăng trưởng.

Bên cạnh đó, yêu cầu tăng cường năng lực quốc phòng và duy trì hệ thống phúc lợi cũng tạo thêm áp lực đối với ngân sách công. Vì vậy, chính phủ mới sẽ phải đối mặt với bài toán vừa thúc đẩy phục hồi kinh tế, cải thiện việc làm, vừa bảo đảm các cam kết an sinh và an ninh trong điều kiện nguồn lực tài chính có giới hạn.

Nếu 4 đảng tiếp tục giữ nguyên lập trường, khả năng tổ chức bầu cử sớm hoàn toàn có thể xảy ra. Theo luật pháp Thụy Điển, sau 4 lần không được Quốc hội thông qua đề xuất thành lập chính phủ, một cuộc bầu cử mới sẽ phải được tổ chức trong vòng 3 tháng. Phương án này tạo cơ hội để cử tri xác lập lại tương quan lực lượng chính trị, song cũng có nguy cơ kéo dài tình trạng bất ổn, làm gia tăng sự phân hóa và gây khó khăn cho hoạt động điều hành đất nước.

Ở bình diện rộng hơn, những diễn biến tại Thụy Điển phản ánh thực tế chung tại nhiều nước châu Âu hiện nay. Đó là sự phân mảnh giữa các lực lượng chính trị khiến thời kỳ của những liên minh cầm quyền bền vững dần khép lại, nhường chỗ cho các thỏa hiệp mong manh và đầy tính toán.

Trong bối cảnh đó, khả năng hình thành chính phủ không còn chỉ phụ thuộc vào kết quả bầu cử, mà ngày càng chịu tác động bởi những khác biệt về lợi ích, ưu tiên chính sách và giới hạn hợp tác giữa các đảng.

https://hanoimoi.vn/dam-phan-thanh-lap-lien-minh-chinh-phu-tai-thuy-dien-nguy-co-be-tac-keo-dai-1766442.html

Theo hanoimoi.vn