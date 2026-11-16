Cuộc gặp Mỹ - Nga - Trung tại Thâm Quyến mang ý nghĩa “bước ngoặt”

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/11 nhận định, cuộc gặp thượng đỉnh ba bên sắp tới giữa lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ và Nga mang “ý nghĩa bước ngoặt”, đồng thời kỳ vọng sự kiện này sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định trên toàn thế giới.

Lãnh đạo Mỹ - Nga - Trung dự kiến có cuộc gặp tại Thâm Quyến trong tuần này. Ảnh minh hoạ Anadolu.

Theo kế hoạch, cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra ngày 19/11 tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, nơi đang đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Phát biểu trước báo giới tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên nguyên thủ ba quốc gia Trung Quốc, Nga và Mỹ tiến hành gặp gỡ trực tiếp cùng một thời điểm.

“Các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về việc bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các nước lớn. Đây là sự kiện mang ý nghĩa bước ngoặt”, bà Mao Ninh khẳng định. Bà cũng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, ba cường quốc gánh vác trách nhiệm quan trọng trong việc hợp tác ứng phó với các thách thức toàn cầu. Theo phía Bắc Kinh, việc tăng cường trao đổi, kiểm soát bất đồng và ổn định quan hệ giữa ba nước không chỉ phục vụ lợi ích của cả ba bên mà còn đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế, giúp ổn định tình hình thế giới và thúc đẩy đối thoại.

Dù người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa tiết lộ chi tiết chương trình nghị sự cụ thể của cuộc gặp, Nhà Trắng từ tuần trước đã thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ nêu vấn đề cắt giảm vũ khí hạt nhân tại hội nghị lần này.

Tuy nhiên, triển vọng đạt được đột phá về kiểm soát vũ khí vẫn còn bỏ ngỏ. Trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần từ chối tham gia các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí hạt nhân cùng Nga và Mỹ, với lập luận rằng Washington và Moskva là hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới nên cần trực tiếp đối thoại song phương với nhau trước.

Cùng ngày 16/11, phát biểu tại Manila (Philippines), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ sự ủng hộ đối với hội nghị thượng đỉnh tại Thâm Quyến. Ông Guterres khẳng định Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực phi hạt nhân hóa có thể nảy sinh từ cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Từ lâu, Liên hợp quốc vẫn kiên trì thúc đẩy tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng thời liên tục cảnh báo rằng căng thẳng địa chính trị leo thang và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cường quốc đang làm gia tăng nghiêm trọng nguy cơ hạt nhân trên toàn cầu.

https://cand.vn/cuoc-gap-my-nga-trung-tai-tham-quyen-mang-y-nghia-buoc-ngoat-post827860.html

Theo cand.vn