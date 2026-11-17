{title}
{publish}
{head}
Theo bản ghi của Hiệp hội Phi công hàng không (ALPA) được ABC News tiếp cận, sự cố của hãng United Airlines ảnh hưởng đến nhiều ứng dụng phục vụ phi công, bao gồm hệ thống liên lạc và nhắn tin của tổ bay.
Sự cố xảy ra chiều 16/11 (giờ Mỹ, sáng 17/11 giờ Việt Nam), ảnh hưởng đến hoạt động khởi hành của United Airlines.
Trong phản hồi hành khách trên mạng xã hội X, hãng hàng không có trụ sở tại Chicago xác nhận hệ thống bị gián đoạn trên diện rộng, đồng thời xin lỗi về những bất tiện và cho biết các nhóm kỹ thuật đang nỗ lực khôi phục hoạt động.
Theo bản ghi của Hiệp hội Phi công hàng không (ALPA) được ABC News tiếp cận, sự cố trên ảnh hưởng đến nhiều ứng dụng phục vụ phi công, bao gồm hệ thống liên lạc và nhắn tin của tổ bay.
Hãng United Airlines cũng gặp khó khăn trong việc cung cấp thông tin trọng lượng cuối cùng của máy bay trước khi khởi hành, một dữ liệu phục vụ kiểm tra điều kiện cất cánh an toàn. Ảnh: USA Today
USA Today dẫn dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightAware cho biết, United Airlines ghi nhận 554 chuyến chậm và 22 chuyến bị hủy. Đến chiều tối cùng ngày, United Airlines thông báo đã khắc phục sự cố công nghệ.
United Airlines khẳng định sự cố không ảnh hưởng đến các máy bay đang trên không hoặc những chuyến thuộc mạng bay khu vực United Express. Hãng cũng cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến an ninh mạng. Hành khách được khuyến nghị kiểm tra tình trạng chuyến bay qua ứng dụng hoặc website của hãng.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh hàng không Mỹ vẫn đang khắc phục hậu quả từ đợt gián đoạn trước đó.
Hôm 13/11, trục trặc trong mạng lưới của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã dẫn đến lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc kéo dài nhiều giờ, khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy hoặc chậm. Đến chiều 16/11, FlightAware vẫn ghi nhận hơn 340 chuyến bị hủy và hơn 5.000 chuyến chậm trên toàn nước Mỹ, theo ABC News.
https://cand.vn/mot-hang-hang-khong-my-lai-gian-doan-dien-rong-post827901.html
Theo Báo CAND
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể sẽ gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại Trung Quốc trong tuần này. Cùng lúc đó, Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir...
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/11 nhận định, cuộc gặp thượng đỉnh ba bên sắp tới giữa lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ và Nga mang “ý nghĩa bước ngoặt”, đồng thời kỳ vọng sự kiện này...
Trung Quốc đang đẩy mạnh đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học với kỳ vọng đào tạo thế hệ làm chủ công nghệ, nhưng việc triển khai trên quy mô lớn đòi hỏi phải đánh giá rõ học...
Tình trạng gián đoạn hàng không tại Mỹ tiếp tục kéo dài sang ngày thứ ba với hơn 10.000 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn trong ngày 15/11 (giờ địa phương). Bộ trưởng Giao thông Vận...
Đợt gián đoạn dịch vụ Microsoft khiến bệnh viện, tòa án và doanh nghiệp ở nhiều nước phải dùng lại hồ sơ giấy, điện thoại, máy fax, cho thấy việc tập trung hoạt động trên cùng...
Tàu vũ trụ Starship của SpaceX hôm 14/11 (giờ địa phương) đã trở về thành công địa điểm phóng tại bang Texas (Mỹ) sau hơn 22 giờ hoạt động trên quỹ đạo, đánh dấu lần đầu tiên...
Kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế. Theo...