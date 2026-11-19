Hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Nga - Trung chính thức khai mạc

Cuộc gặp ba bên mang tính lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chính thức diễn ra chiều 19/11. Theo thông tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình là người chủ trì cuộc họp thượng đỉnh này và đã có bài phát biểu khai mạc gửi tới hai nhà lãnh đạo còn lại.

Các nhà lãnh đạo Mỹ - Nga - Trung tại cuộc gặp. Ảnh Reuters.

Mở đầu phiên họp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng ba quốc gia cần chung tay hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu. Theo trích dẫn từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Tập cho rằng sự tương tác lành mạnh giữa các nước lớn không phải là một lựa chọn, mà là điều bắt buộc.

“Lịch sử cho chúng ta thấy: khi các cường quốc chung sống hòa thuận, thế giới sẽ hòa bình; khi các cường quốc xung đột, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn,” nhà lãnh đạo Trung Quốc phát biểu. Ông cũng kêu gọi Bắc Kinh, Moskva và Washington cần làm gương trong việc phối hợp ứng phó với các vấn đề chung, cùng nhau bảo vệ hòa bình, ổn định thế giới và đóng góp nhiều hơn cho sự tiến bộ của nhân loại.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao ý nghĩa của cuộc gặp lần này và khẳng định ba nhà lãnh đạo có rất nhiều nội dung quan trọng cần thảo luận.

“Chúng ta thực sự đang làm nên lịch sử,” ông Trump nói, đồng thời cho biết chương trình nghị sự sẽ bao quát hầu hết các vấn đề đang được quan tâm trên thế giới hiện nay.

Tổng thống Mỹ cũng chỉ ra rằng trong quá khứ, các nhà lãnh đạo thường có xu hướng né tránh đối thoại với những bên có bất đồng quan điểm. Ông nhấn mạnh: “Không có nền hòa bình nào được kiến tạo bằng cách từ chối các cơ hội tiếp xúc”. Bên cạnh đó, ông Trump nhận định Mỹ, Trung Quốc và Nga đang ở một vị thế đặc biệt để cùng thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trước người đồng cấp Trung Quốc và Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định ba cường quốc có thể củng cố sự ổn định toàn cầu nếu duy trì hợp tác mang tính xây dựng.

“Các quốc gia của chúng ta chia sẻ nhiều lợi ích chung liên quan đến việc giải quyết các cuộc xung đột khu vực - tất nhiên bao gồm cả cuộc xung đột tại Ukraine,” ông Putin nêu rõ.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định bản thân ông cùng Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump hoàn toàn có thể đóng góp một cách thực chất vào việc tăng cường an ninh và ổn định trên toàn thế giới, với điều kiện các bên cùng tham gia đối thoại trên tinh thần đối tác xây dựng.

https://cand.vn/hoi-nghi-thuong-dinh-lich-su-my-nga-trung-chinh-thuc-khai-mac-post828181.html

Theo cand.vn