Điều gì khiến Iran gia tăng các cuộc tấn công vùng Vịnh?

Iran liên tiếp tuyên bố tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ ở vùng Vịnh, trong khi số vụ tàu chở dầu bị đánh trúng quanh eo biển Hormuz cũng tăng mạnh. Đợt leo thang diễn ra khi lệnh phong tỏa trên biển và các biện pháp trừng phạt của Washington ngày càng gây sức ép lên nền kinh tế Iran.

Các vụ tấn công dồn dập trở lại

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/11 (giờ địa phương) chia sẻ trên Truth Social rằng trong tuần qua, Iran đã phóng nhiều drone và tên lửa hơn bất kỳ thời điểm nào trong hơn một năm trở lại đây. Và Bahrain là một trong những nước chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất trong đợt leo thang mới.

Theo Aljazeera, ngày 21/11, chính quyền Bahrain cho biết một cuộc tấn công của Iran đã gây cháy tại một cơ sở công nghiệp dân sự. Nhà chức trách nước này cũng đã ngăn chặn một số cuộc tấn công khác trong cùng ngày.

Ngọn lửa bốc lên tại một cơ sở dân sự ở Sitra, Bahrain hôm 21/11 sau khi trúng đòn tập kích của Iran. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công các vị trí quân sự của Mỹ tại hai căn cứ al-Riffa và Awali ở Bahrain, đồng thời nói đã phá hủy hai radar thuộc hệ thống phòng không Patriot.

Theo IRGC, đây là đòn đáp trả vụ Mỹ tấn công một trạm radar trên đảo Hengam của Iran. Tehran cũng cáo buộc UAV quân sự Mỹ tiếp tục xâm phạm không phận nước này.

Các tuyên bố của hai bên về diễn biến quân sự có sự khác biệt. Quân đội Iran nói lực lượng phòng không nước này đã bắn trúng một tiêm kích F-16 của Mỹ trên vùng Vịnh tối 20/11. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ thông tin này, khẳng định toàn bộ tiêm kích Mỹ tại Trung Đông đều an toàn. Ngày 22/11, Iran tiếp tục tuyên bố bắn hạ một UAV MQ-1 ở phía đông eo biển Hormuz.

Trên biển, Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Anh (UKMTO) ghi nhận hai vụ tàu chở dầu bị vật thể chưa xác định đánh trúng gần Oman. Theo phóng viên Aljazeera tại Tehran, khoảng 25 vụ liên quan đến tàu chở dầu đã được ghi nhận trong và quanh eo biển Hormuz kể từ ngày 14/11.

Các vụ tấn công liên tiếp đang làm gián đoạn hoạt động vận tải qua Hormuz, tuyến đường trung chuyển khoảng một phần năm lượng dầu và khí đốt toàn cầu. Theo UKMTO, từ ngày 12-18/11, có 263 tàu qua eo biển, giảm 15% so với tuần trước. Số tàu chở dầu giảm từ 52 xuống còn 37. Trước khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, trung bình mỗi ngày có khoảng 135 tàu qua tuyến đường này.

Chi phí bảo hiểm hàng hải tại vùng Vịnh cũng tăng mạnh. Theo cơ quan hàng hải Mỹ, phí bảo hiểm đã tăng từ 0,1–0,25% trước xung đột lên 3,5–7,5%. Giá dầu có thời điểm vượt 100 USD/thùng, sau đó lùi về khoảng 83 USD/thùng, vẫn cao hơn trên 15 USD so với trước xung đột.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ước tính xung đột đã làm gián đoạn nguồn cung tổng cộng 2,8 tỷ thùng dầu và 60 tỷ m3 khí đốt từ vùng Vịnh. Về dài hạn, IEA nhận định nhu cầu dầu toàn cầu có thể giảm hơn 4% vào năm 2035 nếu các chính phủ đẩy nhanh điện khí hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và chuyển sang các nhiên liệu thay thế.

Gây sức ép ngược với Washington

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mô tả tình trạng hiện nay là một “cuộc chiến kinh tế thầm lặng”. Ngoài lệnh phong tỏa trên biển, Iran còn đối mặt với gián đoạn thương mại đường bộ và một loạt biện pháp trừng phạt mới của Mỹ từ tháng 8.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự báo kinh tế Iran có thể co lại 25% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027. Tehran khẳng định vẫn có thể chống chịu sức ép, dù những gián đoạn kinh tế đang ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi gọi việc siết chặt kinh tế là hành động thù địch và tuyên bố Tehran sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để phá thế bao vây. Trong bối cảnh đó, các đòn đánh nhằm vào lợi ích của Mỹ ở vùng Vịnh được xem là cách Tehran đáp trả sức ép kinh tế bằng sức ép quân sự.

Theo ông Rami Khouri, chuyên gia chính sách công tại Đại học Mỹ ở Beirut, Tehran muốn đẩy chi phí của cuộc xung đột ra ngoài biên giới Iran. Khi các nước vùng Vịnh đối mặt với nguy cơ bị tấn công và chi phí vận tải tăng, chính phủ các nước Arab có thể gây sức ép lên Washington để chấm dứt xung đột. Với các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng, tác động thể hiện qua giá vận tải và nguồn cung dầu khí bị gián đoạn.

Một tàu chở dầu bốc cháy sau khi trúng thủy lôi của Iran tại eo biển Hormuz. Ảnh: PressTV

Ông Trita Parsi, Phó Chủ tịch điều hành Viện Quincy, nhận định nguy cơ giao tranh trở lại sẽ tăng nếu Washington duy trì phong tỏa, bởi Tehran có thể tiếp tục đáp trả sức ép kinh tế. Theo ông, việc từng bước nới phong tỏa và dỡ bỏ một phần trừng phạt có thể giúp chính quyền Tổng thống Donald Trump giảm đối đầu mà tránh được một đợt giao tranh mới.

Giáo sư Hassan Ahmadian thuộc Đại học Tehran cho rằng cách Mỹ xử lý các tàu tìm cách vượt vòng phong tỏa sẽ là phép thử. Nếu Washington để tàu đi qua, hiệu lực của lệnh phong tỏa sẽ suy giảm. Nếu Mỹ tấn công các tàu này, Iran có thể đáp trả, kéo hai bên vào một vòng leo thang mới.

Trong một diễn biến khác, Aljazeera ngày 23/11 dẫn một nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề, cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đang gây sức ép buộc Tổng thống Donald Trump tấn công Iran “càng sớm càng tốt”.

Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng cho rằng Tổng thống Donald Trump khó có khả năng phê chuẩn một cuộc tấn công trong những ngày tới, dường như vì chính quyền Mỹ nhận định thời điểm hiện tại không thuận lợi cho lợi ích của Washington.

Trong những phát biểu được đưa ra 22/11, chính ông Trump cũng nhấn mạnh đang nghiêng về phương án chỉ ra lệnh tấn công sau đêm giao thừa. Giới quan sát nhận định, không loại trừ khả năng những phát biểu công khai của ông Trump nhằm đánh lạc hướng Tehran về các kế hoạch quân sự của Mỹ, nhưng đến nay chưa có quyết định cuối cùng nào được công bố.

https://cand.vn/dieu-gi-khien-iran-gia-tang-cac-cuoc-tan-cong-vung-vinh-post828466.html

Theo cand.vn