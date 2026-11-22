Lạm phát đe dọa đà tăng trưởng kinh tế Ấn Độ

Lạm phát đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với nền kinh tế Ấn Độ khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 10-2026 tăng lên 6,09%, lần đầu tiên vượt ngưỡng trần 6% của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI).

Áp lực giá cả tại quốc gia Nam Á này đã gia tăng liên tục trong 12 tháng qua, làm dấy lên những quan ngại về khả năng duy trì đà tăng trưởng.

Lạm phát tại Ấn Độ trong tháng 10-2026 đã lần đầu tiên vượt ngưỡng trần 6% của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI). Ảnh: Hindutimes

Sức ép lạm phát đã bắt đầu tác động trực tiếp đến nhu cầu tiêu dùng trong nước. Theo báo cáo của Công ty Môi giới chứng khoán HDFC Securities, doanh số ô tô và giao dịch thẻ tín dụng suy yếu trong tháng 9-2026, trong khi lượng hành khách hàng không giảm trong 4 tháng liên tiếp. Số liệu của Liên đoàn các đại lý ô tô Ấn Độ cho thấy, doanh số ô tô trong tháng 10-2026 sụt khoảng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hàng tồn kho tại các đại lý ô tô cũng tăng lên mức tương đương 45 ngày bán hàng.

Những diễn biến này cho thấy sức ép chi phí sinh hoạt đang dần chi phối quyết định chi tiêu của người dân. Khi thu nhập thực tế bị bào mòn, các hộ gia đình có xu hướng thu hẹp chi tiêu, kéo theo nguy cơ suy giảm doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là tín hiệu đáng quan tâm bởi tiêu dùng nội địa vốn là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Ấn Độ.

Không chỉ gây sức ép lên sức mua, lạm phát vượt ngưỡng mục tiêu còn đặt RBI trước bài toán khó trong điều hành chính sách tiền tệ. Các chuyên gia tại Ngân hàng IDFC First Bank của Ấn Độ dự báo, RBI có thể tăng lãi suất mỗi lần thêm 0,25 điểm phần trăm trong 3 kỳ họp chính sách tiếp theo, đưa mức lãi suất điều hành lên khoảng 6,25% vào tháng 4-2027.

Lãi suất cao hơn sẽ làm tăng chi phí vay vốn, khiến doanh nghiệp cân nhắc lại kế hoạch mở rộng sản xuất và đầu tư. Đặc biệt, chính sách tiền tệ thắt chặt có thể làm chậm quá trình phục hồi của chu kỳ đầu tư tư nhân. Trong bối cảnh đó, nếu áp lực lạm phát bắt nguồn từ phía cung tiếp tục kéo dài, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với sức ép kép khi biên lợi nhuận bị thu hẹp, còn sức mua của người dân suy giảm.

Rủi ro lạm phát trong dài hạn càng trở nên đáng quan ngại khi nền kinh tế Ấn Độ phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng nhập khẩu. Quốc gia này đang phải nhập khẩu để đáp ứng khoảng 85% nhu cầu dầu thô trong nước.

Những sức ép từ lạm phát xuất hiện đúng thời điểm thị trường chứng khoán Ấn Độ vừa ghi nhận sự trở lại của dòng vốn ngoại. Tính từ đầu tháng 11-2026, các nhà đầu tư nước ngoài đã rót ròng hơn 10 tỷ USD vào cổ phiếu Ấn Độ. Nếu xu hướng trên được duy trì, chứng khoán Ấn Độ sẽ chứng kiến mức vốn ngoại ròng cao nhất trong một tháng từ trước đến nay.

Sự đảo chiều này trái ngược với tháng 3-2026, khi nhà đầu tư nước ngoài rút kỷ lục 12 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán Ấn Độ do lo ngại cú sốc năng lượng từ cuộc xung đột tại Iran sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Ấn Độ cải thiện trong 2 quý gần đây, cùng với việc giá dầu giảm và căng thẳng giữa Iran và Mỹ dịu bớt, đã góp phần khôi phục niềm tin của giới đầu tư.

Dù vậy, sự trở lại của dòng vốn ngoại trong vài tuần gần đây chưa đủ cơ sở để khẳng định một xu hướng dịch chuyển dài hạn. Giới phân tích cho rằng, làn sóng vốn ngoại quay trở lại thị trường chứng khoán ở quốc gia Nam Á này chủ yếu do giá dầu thế giới hạ nhiệt, tâm lý thị trường toàn cầu cải thiện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và những lo ngại về tính bền vững của chu kỳ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Thực tế, dòng vốn ngoại thường nhạy cảm với triển vọng lợi nhuận và sự ổn định của môi trường kinh tế vĩ mô. Tốc độ tăng trưởng cao sẽ khó duy trì sức hấp dẫn nếu đi kèm với tình trạng lạm phát kéo dài, chi phí vốn gia tăng và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp thiếu chắc chắn. Theo giới phân tích, khả năng duy trì quỹ đạo tăng trưởng cao mới là yếu tố quan trọng để Ấn Độ thu hút dòng vốn dài hạn và chống chịu trước những biến động tài chính ngắn hạn. Trong khi đó, lạm phát gia tăng đang đặt ra thách thức trực tiếp đối với khả năng hiện thực hóa mục tiêu này.

Bài toán đặt ra đối với nền kinh tế Ấn Độ hiện nay không đơn thuần là kiềm chế đà tăng giá, mà còn là kiểm soát lạm phát song không làm suy yếu sức mua và đà phục hồi của đầu tư. Đây sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng duy trì tăng trưởng kinh tế cũng như sức hấp dẫn của thị trường Ấn Độ đối với dòng vốn ngoại trong thời gian tới.

https://hanoimoi.vn/lam-phat-de-doa-da-tang-truong-kinh-te-an-do-1767104.html

Theo hanoimoi.vn