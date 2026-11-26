Thúc đẩy hành động thực chất đối phó với biến đổi khí hậu

Việc Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) không thể thông qua văn kiện cuối cùng phản ánh sự bất đồng sâu sắc giữa các quốc gia về một loạt vấn đề nhiên liệu hóa thạch, tài chính khí hậu và trách nhiệm chuyển đổi. Điều này đặt ra thử thách lớn đối với tương lai hợp tác khí hậu toàn cầu.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 22/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Những nỗ lực tìm kiếm sự thỏa hiệp tại COP31 của hai đồng chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ và Australia đã không thể hóa giải bất đồng giữa các quốc gia, đặc biệt về việc có đưa lộ trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch vào văn kiện cuối cùng hay không. Sự bế tắc này dự báo khó khăn lớn trước mắt trong tìm kiếm sự đồng thuận của gần 200 quốc gia nhằm thực thi các cam kết khí hậu toàn cầu.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã đưa ra thông điệp đáng suy ngẫm rằng khủng hoảng khí hậu không chờ các chính phủ tìm được tiếng nói chung.

Nhiên liệu hóa thạch là vấn đề gây bất đồng giữa các quốc gia sản xuất dầu mỏ và những nước dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Dự thảo văn kiện cuối cùng của COP31 đã không có nội dung trực tiếp đề cập lộ trình loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, thay vào đó nhấn mạnh điện khí hóa nền kinh tế, mở rộng năng lượng sạch và mục tiêu nâng tỷ trọng điện trong tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng lên 35% vào năm 2035. Sự điều chỉnh này đã vấp phải phản ứng từ EU và một số quốc gia vì cho rằng văn kiện như vậy thiếu định hướng đủ mạnh để thúc đẩy giảm phát thải tại nguồn.

Các nước sản xuất dầu mỏ phản đối đưa nội dung loại bỏ nhiên liệu hóa thạch vào văn kiện bởi nền kinh tế phụ thuộc vào khai thác, xuất khẩu và tiêu thụ dầu mỏ. Chuyển đổi năng lượng đối với những nước này không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn gắn với nguồn thu ngân sách, việc làm, cơ cấu kinh tế, vị thế địa chính trị và an ninh năng lượng.

Một tranh luận đáng chú ý nữa tại COP31C là dự thảo đề cập mục tiêu thu giữ, tái sử dụng và lưu trữ 1 tỷ tấn carbon, trong khi chưa đưa ra lộ trình rõ ràng để giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon được kỳ vọng hỗ trợ những ngành công nghiệp khó giảm phát thải, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại có thể trở thành công cụ hợp thức hóa việc tiếp tục đầu tư và sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Phản ứng của một số quốc gia cho thấy sự hoài nghi đối với cách tiếp cận đặt quá nhiều kỳ vọng vào giải pháp công nghệ mà chưa tạo ra thay đổi căn bản trong mô hình sản xuất và tiêu thụ năng lượng. Công nghệ có thể đóng vai trò quan trọng, nhưng không thể thay thế việc giảm phát thải tại nguồn.

Tài chính cũng là rào cản lớn đối với sự đồng thuận tại COP31 khi đề xuất nâng tài chính thích ứng khí hậu lên ít nhất 120 tỷ USD mỗi năm vào năm 2035 không được đưa vào văn kiện cuối cùng. Các nước đang phát triển thất vọng khi mục tiêu tăng nguồn tài chính chưa đi kèm con số cụ thể, lộ trình thực hiện và cơ chế bảo đảm nguồn lực. Không thể đòi hỏi các nước đang phát triển đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng nếu những điều kiện tài chính, công nghệ và năng lực thực hiện không được bảo đảm tương xứng. Thời gian tới, để thu hẹp bất đồng, các nước phát triển phải chuyển những cam kết tài chính thành nguồn lực thực tế, trong khi các nước đang phát triển cần xây dựng những lộ trình chuyển đổi phù hợp, có mục tiêu, cơ chế giám sát rõ ràng.

Thế giới ngày càng thống nhất về sự cần thiết phải giảm phát thải, nhưng lại chưa tìm được tiếng nói chung trong cách phân bổ chi phí, trách nhiệm và tốc độ chuyển đổi. Thách thức của hợp tác quốc tế về khí hậu là thống nhất được những cơ chế chuyển đổi đủ linh hoạt để phù hợp với điều kiện mỗi quốc gia, nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu chung không bị suy yếu.

Sự bế tắc tại COP31 không đồng nghĩa với mọi nỗ lực ứng phó bị đình trệ. Những tiến triển trong các chương trình hành động, sáng kiến riêng của các quốc gia cho thấy vẫn có những động lực thúc đẩy chuyển đổi năng lượng ngoài khuôn khổ đồng thuận toàn cầu. Đồng thuận chính trị vẫn có ý nghĩa quan trọng, nhưng không thể thay thế những hành động cụ thể. Các quốc gia cần thúc đẩy những hành động thực chất về năng lượng tái tạo, tài chính khí hậu và chuyển đổi công bằng, duy trì đối thoại để không làm gia tăng sự phân mảnh của hệ thống hợp tác toàn cầu.

Theo nhandan.vn