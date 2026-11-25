Ukraine tiếp tục tập kích các nhà máy lọc dầu, Tổng thống Nga cảnh báo đáp trả

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/11 tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả sau khi Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga, bất chấp đề nghị kiềm chế từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức chính phủ và lãnh đạo ngành dầu khí ở Moskva, ông Putin cho biết chính quyền Kiev đã phớt lờ lời kêu gọi trực tiếp từ nhà lãnh đạo Mỹ về việc ngừng nhắm vào hạ tầng năng lượng. Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra sau khi phía Ukraine khẳng định chỉ dừng các cuộc tập kích khi Moskva có động thái tương tự.

Quốc kỳ Nga tung bay trên đỉnh một nhà máy chạy bằng dầu diesel tại mỏ dầu Yarakta ở vùng Irkutsk, Nga. Ảnh: Reuters

Trước đó, các cuộc tấn công của Ukraine đã tạm lắng xuống sau tuyên bố của ông Trump vào giữa tháng 10 về một lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đã gia tăng trở lại vào cuối tháng 10.

“Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh rằng các biện pháp đáp trả từ phía chúng tôi là không thể tránh khỏi”, ông Putin khẳng định, đồng thời yêu cầu tăng cường an ninh cho các cơ sở năng lượng trọng yếu.

Theo ước tính từ hai nguồn tin trong ngành được hãng tin Reuters trích dẫn, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine từ cuối tháng 10 đến nay đã làm giảm 45% tổng công suất chế biến dầu thô của các nhà máy lọc dầu Nga. Trước làn sóng tập kích mới, chính quyền một số khu vực tại Nga đã phải áp đặt hạn chế đối với việc bán lẻ xăng và dầu diesel. Dù thừa nhận thị trường nhiên liệu nội địa vẫn đối mặt nhiều khó khăn, ông Putin cho rằng giá xăng đã ổn định trở lại sau khi đạt đỉnh vào tháng 10.

Cũng trong ngày 24/11, Ba Lan cáo buộc Moskva cố tình xâm phạm không phận nước này khi một UAV trinh sát của Nga bay qua biên giới trong thời gian ngắn.

Căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang qua hàng loạt diễn biến dồn dập trong những ngày gần đây.

Hồi đầu tuần, Moskva cáo buộc Estonia - quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU) - có hàng loạt hành động thù địch “trên bờ vực châm ngòi chiến tranh công khai”, sau khi Tallinn thông báo đóng cửa biên giới trên bộ với Nga. Trong khi đó, Ba Lan cho biết ba tên lửa Kh-101 của Nga đã rơi xuống lãnh thổ nước này hôm 20/11.

Đáng chú ý là các vụ tấn công trên biển Baltic và Địa Trung Hải. Hôm 21/11, một tàu chở hàng của Nga đã bị UAV tấn công và bốc cháy trên biển Baltic trong một chiến dịch do Ukraine nhận trách nhiệm. Một ngày sau, Ukraine tiếp tục sử dụng xuồng không người lái đánh chìm một tàu hộ tống của hải quân Nga tại một cảng ở Libya. Bất chấp sự chỉ trích từ chính phủ được quốc tế công nhận của Libya tại Tripoli, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định vụ tấn công là hành động tự vệ chính đáng.

https://cand.vn/ukraine-tiep-tuc-tap-kich-cac-nha-may-loc-dau-tong-thong-nga-canh-bao-dap-tra-post828639.html

Theo cand.vn