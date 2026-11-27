Mỹ áp mức thuế mới lên các đối tác truyền thống

Trong đề xuất công bố ngày 25-11, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất chính sách thuế mới đối với 14 đối tác thương mại, bao gồm Việt Nam. Đề xuất thuế mới của Mỹ làm tăng nguy cơ tranh chấp ngay cả với những nền kinh tế đã đạt thỏa thuận thương mại với Washington.

Cụ thể, theo đề xuất của USTR, Mỹ dự kiến áp mức thuế trần 15% với Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản, đã bao gồm thuế nhập khẩu thông thường. Riêng với EU, Washington để ngỏ khả năng nâng mức thuế lên 20% nếu các cam kết và quá trình tham vấn không đáp ứng yêu cầu. Đề xuất dựa trên cuộc điều tra kéo dài

8 tháng, trong đó USTR cho rằng, trợ cấp và các chính sách hỗ trợ sản xuất của một số đối tác đã khiến công suất công nghiệp vượt nhu cầu, làm tăng nguồn cung hàng giá thấp và gây sức ép lên các nhà sản xuất Mỹ.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại California (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN

Brussels cho biết, sẽ xem xét kết quả điều tra và đề nghị Washington tôn trọng mức thuế đã thỏa thuận. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Olof Gill bác bỏ nhận định châu Âu là nguồn gây dư thừa công suất, đồng thời cho rằng, EU là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng lớn từ tình trạng này.

Trước đó, sau đợt áp thuế diện rộng năm 2025, hơn 20 đối tác đã đồng ý mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ hoặc đạt thỏa thuận thương mại với Washington. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho rằng, các cam kết đó đã góp phần giải quyết những vấn đề mà USTR nêu trong cuộc điều tra. Tuy vậy, khả năng Mỹ nâng thuế với EU cho thấy mức doanh nghiệp phải trả còn phụ thuộc vào cách Washington đánh giá việc thực hiện các cam kết sau khi thỏa thuận đã được ký.

Với Trung Quốc, USTR đề xuất thuế bổ sung 20% theo thỏa thuận đình chiến thương mại hiện hành và có thể nâng lên 40% nếu thỏa thuận đổ vỡ. Trong khi Washington thúc đẩy Bắc Kinh thực hiện các cam kết về xuất khẩu đất hiếm và nhập khẩu nông sản, phía Trung Quốc bác bỏ cáo buộc về dư thừa công suất và đề nghị hai bên thực hiện những đồng thuận đã đạt được. Khoảng cách giữa hai mức thuế khiến các nhà nhập khẩu Mỹ phải tính đến khả năng chi phí thay đổi ngay cả với những đơn hàng đã chốt giá.

Đối với một số mặt hàng Trung Quốc, khoản thuế bổ sung 20% sẽ được cộng vào mức thuế khoảng 25% mà Mỹ đã áp từ nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump, còn khoảng 30 tỷ USD hàng nhập khẩu đang được hai bên xem xét giảm thuế sẽ nằm ngoài đề xuất. USTR cũng dự kiến không cộng thuế mới vào một số khoản thuế đang áp dụng, trong đó có thuế đối với thép và ô tô vì lý do an ninh quốc gia. Mức thuế thực tế vì vậy còn tùy thuộc vào từng mặt hàng và các khoản thuế đã áp trước đó.

Mức thuế đề xuất đối với Việt Nam có thể lên tới 35%, hoặc được điều chỉnh xuống 20% nếu hai bên đạt Hiệp định Thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng. Các mức thuế hiện vẫn là đề xuất của USTR, chưa có hiệu lực.

Trong hồ sơ riêng với Brazil, Washington lại đề xuất áp thuế 10% lên máy bay thương mại nguyên chiếc của Hãng Embraer và tăng thuế đối với lượng đường nhập khẩu vượt hạn ngạch, sau nhiều tháng thương lượng mà theo ông Jamieson Greer là không có tiến triển đáng kể. Hai nhóm hàng từng được miễn mức thuế 25% áp lên hàng hóa Brazil hồi tháng 7-2026. Nếu đề xuất được thông qua, các hãng hàng không khu vực của Mỹ sử dụng máy bay Embraer cũng có thể phải chịu chi phí mua máy bay cao hơn.

Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế diện rộng áp theo luật về quyền hạn kinh tế khẩn cấp hồi tháng 2-2026, Nhà Trắng chuyển sang Điều 122 của Luật Thương mại năm 1974 để áp thuế tạm thời trong 150 ngày. Đề xuất lần này dựa trên Điều 301 của cùng đạo luật, theo đó thuế có thể duy trì trong 4 năm và được gia hạn. Căn cứ này cho phép chính quyền duy trì thuế lâu hơn, song một đợt thuế khác áp theo Điều 301 từ tháng 7-2026, liên quan đến việc thực thi quy định chống lao động cưỡng bức, đang bị kiện tại Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ.

Trong bối cảnh đó, đề xuất thuế mới cũng làm gia tăng sức ép chính trị trong nước đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nhà Trắng công bố đề xuất sau 3 tuần thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ, khi khảo sát Reuters/Ipsos cho thấy, 62% số người được hỏi ủng hộ nỗ lực của phe Dân chủ nhằm bãi bỏ các mức thuế của ông Donald Trump.

Một số doanh nghiệp nhỏ cảnh báo, họ có thể phải tăng giá bán, trong khi Công đoàn ngành thép United Steelworkers hoan nghênh biện pháp ứng phó với tình trạng dư thừa công suất. Dù sắp kiểm soát cả hai viện, phe Dân chủ sẽ cần đa số hai phần ba ở mỗi viện để bác bỏ phủ quyết nếu ông Donald Trump phản đối một dự luật thu hẹp thẩm quyền áp thuế của Tổng thống.

Thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung dự kiến hết hạn vào ngày 10-1-2027, trước phiên điều trần về đề xuất thuế mới vào ngày 25-1, trong khi Brussels vẫn chờ Washington làm rõ tiêu chí đánh giá việc thực hiện thỏa thuận với EU. Những diễn biến này cho thấy, các thỏa thuận thương mại hiện có vẫn đứng trước nguy cơ bị tác động bởi các quyết định thuế quan mới của Washington. Nếu Mỹ nâng thuế đối với hàng hóa từ một trong 2 đối tác, các nhà nhập khẩu có thể phải tăng giá hoặc chuyển đơn hàng. Khi đó, quyết định của Washington có thể ảnh hưởng cả đến những doanh nghiệp ở các thị trường khác đang cung cấp linh kiện và nguyên liệu cho các chuỗi sản xuất liên quan.

https://hanoimoi.vn/my-ap-muc-thue-moi-len-cac-doi-tac-truyen-thong-1767819.html

Theo hanoimoi.vn