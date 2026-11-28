Phép thử năng lực tự chủ năng lượng của EU

Theo kế hoạch, hết năm 2026, Liên minh châu Âu (EU) sẽ chính thức chấm dứt nhập khẩu nguồn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga. Lộ trình hướng tới kỷ nguyên độc lập năng lượng với Moskva đã được lên kế hoạch rõ ràng với quyết tâm mạnh mẽ. Tuy nhiên, thách thức EU phải vượt qua thời gian tới không hề dễ dàng.

Đường ống dẫn khí đốt tại cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên ở làng Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN

Khi mùa đông khắc nghiệt gõ cửa cũng là lúc EU chuẩn bị bước vào một giai đoạn mang tính bước ngoặt trên hành trình xóa bỏ hoàn toàn sự lệ thuộc vào dòng chảy năng lượng từ Xứ sở Bạch dương. EU sẽ chấm dứt nhập khẩu từ Nga nguồn LNG kể từ ngày 1/1/2027 và khí đốt qua đường ống muộn nhất vào tháng 11/2027. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen từng nhiều lần khẳng định, đây là bước đi cần thiết để EU tự đứng vững trên đôi chân của mình, củng cố năng lực tự chủ, mở ra cơ hội để ngành năng lượng phát triển bền vững.

Nhìn vào bức tranh thị trường năng lượng EU trong những tháng cuối năm 2026, có thể thấy, quyết tâm của khối đang vấp phải phép thử khắc nghiệt. Khi thời hạn này ngày càng đến gần, châu Âu đang phải đối mặt với áp lực kép khi lượng dự trữ LNG thấp và mặt bằng giá leo thang. Tỷ lệ lấp đầy các kho dự trữ khí đốt toàn khối chỉ đạt khoảng 70% công suất, thấp hơn mức cùng kỳ năm 2025. Cùng lúc đó, nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn do xung đột cũng kích hoạt cơn bão giá năng lượng trên thế giới nói chung và châu Âu nói riêng.

Không thể phủ nhận nỗ lực bền bỉ của EU nhằm tái cấu trúc bản đồ năng lượng, củng cố năng lực tự chủ nguồn cung. Trước năm 2022, Moskva từng cung cấp tới hơn 40% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của Liên minh Cờ xanh, song bước sang năm 2026 chỉ còn khoảng 12%. Tổng nhu cầu tiêu thụ khí đốt của toàn khối cũng giảm nhờ chính sách tiết kiệm và sự mở rộng mạnh mẽ của năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, để khỏa lấp khoảng trống khổng lồ do nguồn cung từ Nga để lại, EU đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới nhà cung cấp.

Nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc vào một đối tác và mở rộng nguồn cung không đồng nghĩa với việc châu Âu miễn nhiễm trước rủi ro. Sau khi dần hạn chế dòng chảy khí đốt từ Moskva, EU đã chuyển hướng sang mua LNG của Mỹ, qua đó dần đưa Washington lên vị trí nhà cung cấp hàng đầu. Cho dù nguồn cung từ Mỹ góp phần quan trọng giúp châu Âu vượt qua cú sốc thiếu hụt, song nhiều nhà phân tích cảnh báo về nguy cơ EU phải đối mặt nếu hình thành sự phụ thuộc mới vào Mỹ, nhất là khi quan hệ hai bên đang trải qua giai đoạn không “xuôi chèo mát mái”.

Chi phí cũng là vấn đề EU phải tính đến. Thay thế nguồn cung giá rẻ và ổn định từ Nga bằng khí LNG từ Mỹ hay Trung Đông buộc EU phải gánh thêm các khoản phí khổng lồ khác. Hệ quả trực tiếp là mặt bằng giá năng lượng tại châu Âu bị đẩy lên cao hơn nhiều so với nhiều nền kinh tế phát triển. Nếu không sớm hạ nhiệt, chi phí năng lượng leo thang sẽ kéo theo giá logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên hoạt động sản xuất công nghiệp, từ đó bào mòn sức cạnh tranh của nền kinh tế khu vực.

Không chỉ đối diện áp lực chi phí từ bên ngoài, lộ trình ngắt nguồn cung từ Moskva còn làm nảy sinh những rạn nứt nội bộ khối, điển hình là sự phản đối từ Slovakia và Hungary, những quốc gia phụ thuộc nhiều vào dòng chảy qua các tuyến đường ống cố định từ Nga. Nếu nguồn cung này bị cắt đứt, Slovakia và Hungary buộc phải nhập khẩu năng lượng thông qua cảng biển của các nước láng giềng, qua đó đẩy giá cả trong nước tăng vọt. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo có thể tiếp tục khởi kiện EU nếu khối này buộc Slovakia từ bỏ hoàn toàn năng lượng Nga.

Ngắt hoàn toàn dòng chảy năng lượng từ Nga đặt EU trước một phép thử: Làm thế nào để vừa giữ vững lập trường chính trị, vừa bảo đảm đủ nguồn cung năng lượng với mức giá hợp lý. Câu trả lời không chỉ nằm ở nỗ lực mở rộng mạng lưới nhà cung cấp bên ngoài, mà ở năng lực tự chủ của Lục địa già. Đẩy nhanh quá trình điện khí hóa, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo là giải pháp cốt lõi giúp châu Âu vượt qua giai đoạn đầy chông gai này, từ đó định hình một kỷ nguyên an ninh năng lượng mới, vững vàng hơn trước những biến động địa chính trị toàn cầu.

Theo nhandan.vn