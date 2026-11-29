Tấn công mạng liên tiếp tại châu Âu: Nguy cơ đáng lo ngại

Những vụ tấn công mạng liên tiếp nhằm vào các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức truyền thông và các hệ thống hạ tầng thiết yếu tại châu Âu gần đây đang phơi bày điểm yếu trong môi trường số. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) “tiếp sức” cho các phương thức tấn công, an ninh mạng trở thành phép thử đối với năng lực quản trị, an ninh kinh tế của các quốc gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nhân Dân

Hàng loạt sự cố an ninh mạng xảy ra tại Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Áo và Na Uy những ngày gần đây cho thấy châu Âu đang đối mặt nguy cơ rủi ro cao trong kinh tế số. Từ dịch vụ hành chính công đến các hệ thống điện, nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh đều trở thành mục tiêu hoặc bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công mạng. Tại Anh, Bộ Lao động và Lương hưu (DWP) phải tạm ngừng một số dịch vụ trực tuyến sau khi phát hiện sự cố an ninh mạng. Tại Pháp, Hãng thông tấn Pháp (AFP) phải tạm đình chỉ hoạt động một nền tảng cung cấp nội dung báo chí cho khách hàng sau khi bị tấn công mạng...

Những sự cố nêu trên dù có mức độ thiệt hại khác nhau nhưng phản ánh một xu hướng chung là ranh giới bảo vệ ngày càng khó kiểm soát trong môi trường số. Thực tế cho thấy, mô hình vận hành hiện đại dựa trên sự kết nối giữa hệ thống nội bộ, nền tảng đám mây, phần mềm quản lý và mạng lưới nhà cung cấp giúp tăng hiệu suất, giảm chi phí, nhưng cũng khiến một lỗ hổng ở mắt xích bên ngoài có thể trở thành điểm khởi đầu cho sự cố trên diện rộng. Một sự cố có thể làm gián đoạn giao dịch, ảnh hưởng chuỗi cung ứng, cản trở dịch vụ công hoặc làm suy giảm khả năng duy trì những lĩnh vực thiết yếu.

Một trong những yếu tố khiến nguy cơ an ninh mạng trở nên đáng lo ngại hơn là sự phát triển của AI - công nghệ đang làm thay đổi cả phương thức phòng thủ lẫn tấn công trên không gian mạng. Nếu trước đây các cuộc tấn công thường đòi hỏi nhiều thời gian, thì các công cụ AI có thể hỗ trợ tự động hóa quá trình phân tích hệ thống, xác định mục tiêu và điều chỉnh phương thức tấn công. Theo cảnh báo của Văn phòng Liên bang về An ninh mạng Thụy Sĩ, những vụ việc được xác nhận gần đây cho thấy, các đối tượng sử dụng AI để tìm kiếm lỗ hổng bảo mật, phát hiện mật khẩu dễ đoán và những điểm yếu trong phần mềm, qua đó tăng tốc độ xâm nhập. Khi số lượng lỗ hổng mới gia tăng, hệ thống công nghệ ngày càng phức tạp và nguồn lực bảo vệ không đồng đều, các tổ chức khó theo kịp tốc độ phát triển của những nguy cơ này.

Châu Âu hiện đứng trước yêu cầu phải củng cố lập tức năng lực an ninh mạng theo hướng toàn diện, thay vì chỉ tập trung xử lý sự cố sau khi xảy ra tấn công. Bài toán đặt ra không đơn thuần là đầu tư thêm công nghệ, mà là xây dựng một hệ thống phòng thủ có khả năng nhận diện, ngăn chặn, ứng phó và phục hồi nhanh chóng trước những rủi ro ngày càng khó dự báo. Đối với các cơ quan công quyền và doanh nghiệp, những biện pháp cơ bản như cập nhật phần mềm, vá lỗ hổng bảo mật, tăng cường xác thực nhiều lớp, kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập vẫn giữ vai trò nền tảng. Tuy nhiên, trong môi trường mà các cuộc tấn công có thể khai thác những mắt xích bên ngoài, việc rà soát và quản lý rủi ro từ các nhà cung cấp công nghệ, đối tác dịch vụ cũng cần được đặt ở vị trí ưu tiên.

Theo nhandan.vn