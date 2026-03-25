Giá dầu giảm gần 6% khi đề xuất hòa bình Mỹ-Iran làm dịu nỗi lo nguồn cung

Việc Tổng thống Mỹ gửi đề xuất hòa bình tới Iran và thông tin Iran nới lỏng kiểm soát tại eo biển Hormuz xoa dịu tâm lý thị trường, thắp lên hy vọng khôi phục dòng chảy năng lượng qua Trung Đông.
Ảnh minh họa: TTXVN
Giá dầu thế giới ghi nhận mức giảm mạnh gần 6% trong phiên sáng 25/3, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi đề xuất hòa bình tới Iran.
Động thái ngoại giao này cùng thông tin phía Iran nới lỏng kiểm soát tại eo biển Hormuz đã góp phần xoa dịu tâm lý thị trường, thắp lên hy vọng chấm dứt gần một tháng xung đột và khôi phục dòng chảy năng lượng qua khu vực Trung Đông.
Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 5,92% xuống mức 98,30 USD/thùng vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25/3 (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 5,01% xuống mức 87,72 USD/thùng.
Giá dầu đảo chiều giảm so với mức tăng 4% của phiên trước sau khi Tổng thống Mỹ ngày 24/3 bày tỏ sự lạc quan về khả năng sớm chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông.
Ngay sau đó, phía Iran tuyên bố sẽ cho phép các tàu chở dầu “không mang tính thù địch” đi qua eo biển Hormuz-tuyến đường thủy huyết mạch vốn bị phong tỏa trong thời gian qua.
Mặc dù các giải pháp ngoại giao bước đầu mang lại triển vọng tích cực cho nguồn cung, rủi ro địa chính trị vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ.
Giới quan sát lưu ý rằng trên thực địa, các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn giữa các bên liên quan tại khu vực Trung Đông.
Theo Vietnam+
