Giá dầu tăng vọt do lo ngại nghiêm trọng về nguồn cung năng lượng toàn cầu

Một trạm xăng ở Riga, Latvia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trong phiên giao dịch ngày 27/3, giá dầu tăng vọt khi căng thẳng tại eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Chốt phiên 27/3, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đạt 99,64 USD/thùng, sau khi có lúc chạm mốc 100 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022, cũng trong phiên này. Đà tăng nói trên xuất phát từ các sự cố tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu quan trọng bậc nhất thế giới.
Trong phiên giao dịch 27/3, giá dầu Brent tăng mạnh lên 112,57 USD/thùng khi căng thẳng tại eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hoạt động vận chuyển qua khu vực này.
Hai tàu Trung Quốc đã bị buộc quay đầu, trong khi một tàu chở hàng treo cờ Thái Lan bị tấn công và mắc cạn tại khu vực.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thời hạn ngừng tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran đến ngày 6/4, nhằm tạo điều kiện cho các cuộc thương thuyết tiếp tục diễn ra.
Ông khẳng định các cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực, bất chấp những thông tin trái chiều từ truyền thông.
Tuy nhiên, sự bất định vẫn bao trùm thị trường khi phía Iran phát tín hiệu không sẵn sàng đàm phán, trong khi có thông tin cho thấy Bộ Chiến tranh Mỹ đang xem xét điều động thêm 10.000 binh sỹ đến Trung Đông.
Nguồn Vietnam+
