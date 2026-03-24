Giá dầu thế giới giảm mạnh sau động thái “xuống thang” của Mỹ

Một nhà máy lọc dầu tại Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu thế giới đã ghi nhận mức giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tuần này, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ra lệnh tạm dừng các kế hoạch tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran và đưa ra những tín hiệu lạc quan về tiến trình đàm phán với Tehran.

Đóng cửa phiên giao dịch đầy biến động ngày 23/3, giá dầu Brent Biển Bắc ghi nhận mức giảm tới 10,9%, xuống còn 99,94 USD/thùng. Cùng đà giảm, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) chốt phiên ở mức 88,13 USD/thùng, giảm 10,3%.

Sự hạ nhiệt đột ngột này bắt nguồn từ tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ về việc đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ tư.

Trước đó, vào cuối tuần qua, ông Trump từng cảnh báo Mỹ sẽ không kích các cơ sở năng lượng của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa hoàn toàn trong vòng 48 giờ.

Việc tạm dừng các đòn không kích được giới phân tích nhìn nhận là nỗ lực của Nhà Trắng nhằm kiềm chế giá năng lượng đang ở mức quá cao. Chính Tổng thống Trump cũng thừa nhận: "Giá dầu sẽ lao dốc như một hòn đá ngay khi thỏa thuận được ký kết."

Mặc dù giá giảm, nhưng tâm lý thị trường vẫn duy trì sự thận trọng cao độ khi phía Iran phủ nhận việc đang diễn ra các cuộc thương lượng, trong khi Israel vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran.

Tính chung từ đầu tháng 3/2026 đến nay, giá dầu WTI vẫn tăng hơn 30% do lo ngại xung đột sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Cuộc xung đột đã gần như làm tê liệt hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới - buộc các nhà sản xuất vùng Vịnh phải cắt giảm sản lượng hàng triệu thùng mỗi ngày.

Các chuyên gia tại RBC Capital Markets nhận định trong bối cảnh hiện nay, những con tàu vận tải thực tế lưu thông qua eo biển, chứ không phải các phát ngôn chính trị, mới là yếu tố quyết định thị trường vật chất.

Theo dữ liệu từ Bloomberg, một số lượng nhỏ tàu vận tải đã rời được vùng Vịnh trong những ngày gần đây, bao gồm cả một tàu siêu tải chở dầu thô của Iraq. Đây là con tàu đầu tiên thoát qua eo biển kể từ khi khu vực này bị phong tỏa gần như hoàn toàn.

Ông Ben Marshall, Giám đốc điều hành Tập đoàn Vitol khu vực châu Mỹ, cho biết các nhà đầu tư hiện đang “tập trung duy nhất” vào khả năng mở cửa trở lại hoàn toàn tuyến hàng hải này.

