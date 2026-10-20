Giá vàng hôm nay 20-10: Giảm mạnh

Sáng nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt đi xuống, mức giảm cao nhất lên tới 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,6 – 142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 139 – 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 138 – 142 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,2– 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 138 – 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm mạnh so với cùng thời điểm hôm qua

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.140 USD/ounce, giảm 38 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng giao ngay giảm trong phiên giao dịch cuối ngày 19-10 tại Mỹ. Đồng đô la mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đã gây sức ép lên kim loại quý. Trong khi đó, giới đầu tư cân nhắc giữa nguy cơ lạm phát dai dẳng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tạm dừng tăng lãi suất vào cuối tháng này.

Trả lời phỏng vấn Kitco News, ông Matthew Piggott, Giám đốc mảng Vàng và Bạc tại Metals Focus nhận định, dù nhà đầu tư ngày càng thận trọng, lực mua từ các tổ chức tài chính và ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ giá vàng duy trì trên ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Metals Focus dự báo giá vàng bình quân năm 2027 đạt 5.330 USD/ounce, tăng 16% so với mức dự kiến 4.600 USD/ounce trong năm 2026. Công ty nghiên cứu có trụ sở tại Anh này cũng kỳ vọng giá vàng bình quân trong quý IV/2027 đạt 5.600 USD/ounce, với khả năng tiến sát mốc 6.000 USD/ounce.

Theo ông Piggott, việc giá vàng chưa thể duy trì đà tăng sau đợt điều chỉnh hồi đầu năm chủ yếu phản ánh sự cạnh tranh về dòng vốn đầu tư, thay vì cho thấy triển vọng dài hạn của kim loại quý này suy yếu. Nhà đầu tư đang phân bổ vốn vào nhiều kênh khác nhau, từ cổ phiếu, tiền điện tử đến năng lượng và hàng hóa. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu ở mức cao làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng – tài sản không tạo ra thu nhập định kỳ.

Dù vậy, ông Piggott cho biết các nhà đầu tư tổ chức vẫn có xu hướng quay lại thị trường vàng khi giá giảm về vùng 4.000 USD/ounce. Đây tiếp tục là ngưỡng giá đáng chú ý đối với lực cầu trên thị trường.

Về phân tích kỹ thuật, vùng kháng cự gần của vàng giao ngay nằm trong khoảng 4.170,55–4.193,95 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng này, phe mua sẽ hướng tới các mục tiêu tiếp theo tại 4.201 USD/ounce và 4.218 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, phe bán cần đưa giá xuống dưới ngưỡng 4.132 USD/ounce để củng cố đà giảm, với các mục tiêu tiếp theo lần lượt là 4.111 USD/ounce và 4.070 USD/ounce. Các vùng kháng cự gần được xác định tại 4.142,03 USD/ounce và 4.170,55 USD/ounce, trong khi các ngưỡng hỗ trợ nằm tại 4.135,7 USD/ounce và 4.132 USD/ounce.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-20-10-giam-manh-1761928.html

Theo hanoimoi.vn