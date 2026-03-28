Giải cờ vua Candidates khởi tranh hôm nay

Giải chọn ra người thách đấu Vua cờ Gukesh Dommaraju sẽ khởi tranh hôm nay 28/3 tại khu nghỉ dưỡng Cap St Georges, quy tụ 8 kỳ thủ.

Diễn ra đến ngày 16/4, giải áp dụng thể thức vòng tròn hai lượt, mỗi kỳ thủ gặp tất cả đối thủ hai lần, một cầm quân trắng và một cầm quân đen, tổng cộng 14 ván. Người có điểm số cao nhất sẽ giành quyền thách đấu đương kim vô địch thế giới Gukesh Dommaraju ở trận tranh ngôi cuối năm nay.

Hikaru Nakamura ký tặng người hâm mộ trước thềm Candidates 2026 ở Cyprus. Ảnh: FIDE

Danh sách dự giải gồm Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Anish Giri, Vi Dịch (Wei Yi), R Praggnanandhaa, Javokhir Sindarov, Matthias Bluebaum và Andrey Esipenko. Đây là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, với bốn gương mặt lần đầu dự Candidates bên cạnh những khách quen.

Vòng một bắt đầu lúc 19h45 hôm nay, giờ Hà Nội. Tâm điểm là ván đấu giữa Caruana (quân trắng) và Nakamura (đen). Các cặp đấu còn lại là Praggnanandhaa - Giri, Bluebaum - Vi, Sindarov - Esipenko.

Nakamura và Caruana là hai đại diện Mỹ có thứ bậc cao nhất giải, lần lượt đứng thứ hai và thứ ba thế giới theo bảng Elo tháng 3/2026. Giri và Wei Yi cũng nằm trong Top 10, trong khi Praggnanandhaa và Sindarov thuộc nhóm kỳ thủ trẻ đáng chú ý. Bluebaum và Esipenko được xem là ẩn số, nhưng vẫn được kỳ vọng tạo nên bất ngờ.

Giải năm nay không dành suất đặc cách cho á quân của trận tranh ngôi vô địch thế giới trước đó, nên Đinh Lập Nhân (Ding Liren) không thể góp mặt. Thay vào đó, các suất được phân bổ thông qua FIDE Circuit, Grand Swiss, World Cup và suất theo hệ số Elo trung bình.

Một câu chuyện gây chú ý trước giải là cách Nakamura giành vé bằng suất Elo. Kỳ thủ Mỹ đã tham dự nhiều giải mở quy mô nhỏ tại Mỹ và Canada để đủ số ván theo quy định, qua đó đạt mức trung bình Elo cao nhất giai đoạn xét chọn. Cách làm này vấp phải ý kiến trái chiều trong giới chuyên môn, nhưng vẫn phù hợp với điều lệ hiện hành.

Theo quy định, mỗi kỳ thủ có 120 phút cho 40 nước đầu, sau đó thêm 30 phút cho phần còn lại, cùng 30 giây cộng thêm mỗi nước từ nước 41. Người thắng được một điểm, hòa 0,5 điểm và thua không có điểm.

Trong trường hợp đồng điểm vị trí dẫn đầu, các kỳ thủ sẽ đấu tie-break bằng cờ nhanh, sau đó là cờ chớp, thậm chí loại trực tiếp nếu cần. Các vị trí khác sẽ được phân định bằng hệ số phụ như Sonneborn-Berger, số ván thắng hay đối đầu trực tiếp.

Tổng quỹ thưởng tối thiểu của giải là 700.000 euro (808.000 USD), trong đó nhà vô địch nhận ít nhất 70.000 euro (80.800 USD). Ngoài ra, mỗi nửa điểm giành được cũng mang về 5.000 euro (5.770 USD) cho các kỳ thủ.

Trước giờ khai cuộc, nhiều chuyên gia đưa ra dự đoán về cục diện giải. Cựu vô địch thế giới Viswanathan Anand cho rằng Candidates luôn khắc nghiệt, vì các kỳ thủ bước vào với động lực cao nhất với cơ hội tranh ngôi vô địch thế giới. Ông nhận định nhóm kỳ thủ trẻ có thể sở hữu lợi thế về thể lực trong một giải kéo dài. Tuy nhiên, Anand vẫn nghiêng về những kỳ thủ giàu kinh nghiệm như Nakamura, Caruana và Giri.

Trong khi đó, bình luận viên Jan Gustafsson đánh giá chiến thuật thi đấu sẽ thay đổi theo từng giai đoạn, khi các kỳ thủ buộc phải gia tăng rủi ro nếu muốn bứt lên ở vòng cuối. Đồng quan điểm, đại kiện tướng Peter Svidler nhận định không có ứng viên vượt trội, nhưng nghiêng về khả năng Caruana chiến thắng nhờ sự ổn định.

Kỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen dự đoán Nakamura và Caruana là hai ứng viên sáng giá thách đấu Gukesh.

