Giải Pickleball phường Vĩnh Phúc chào mừng thành công cuộc bầu cử

Ngày 22/3, phường Vĩnh Phúc tổ chức Giải Pickleball chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi đấu.

Giải đấu thu hút gần 200 vận động viên đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các nội dung được chia thành nhiều bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn, lựa chọn các đội có thành tích xuất sắc để trao giải.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. Nhiều pha bóng đẹp, những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Các trận thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Giải Pickleball phường Vĩnh Phúc là hoạt động thể thao ý nghĩa, thiết thực chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh và đất nước. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn kết cộng đồng và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, “khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng phong phú, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, Nhân dân, phục vụ tốt cho lao động, sản xuất và học tập.

Thu Hoài - Đức Thiện