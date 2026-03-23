Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giáo dục phòng ngừa vi phạm, tội phạm đối với người chưa thành niên

Ngày 23/3, tại Trường THPT Tam Đảo (xã Tam Đảo), Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật với chủ đề “Giáo dục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm đối với người chưa thành niên”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Kiểm sát viên Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 9 thông tin về tình hình vi phạm pháp luật trong học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, các kiểm sát viên đã cung cấp nhiều thông tin cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời phân tích thực trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi vị thành niên với nhiều diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng và trẻ hóa.

Kiểm sát viên dẫn chứng một số vụ án liên quan đến lứa tuổi vị thành niên.

Thông qua các vụ án điển hình liên quan đến vi phạm an toàn giao thông, bạo lực học đường, xâm phạm thân thể và gây rối trật tự công cộng, học sinh được trực tiếp tiếp cận những bài học thực tế, từ đó nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh và tự bảo vệ bản thân.

Bên cạnh đó, chương trình còn lồng ghép nội dung tuyên truyền về sử dụng mạng xã hội an toàn, tôn trọng quyền riêng tư, cũng như cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật có thể phát sinh trong môi trường học đường và trên không gian mạng.

Học sinh Trường THPT Tam Đảo tham gia hỏi - đáp pháp luật.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn mỗi học sinh sẽ nâng cao ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, hạn chế thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Kim Liên - Khổng Chanh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Tội phạm Nhà trường giáo dục phòng Tuyên truyền Chương trình Tam đảo Vi phạm pháp luật Gây rối trật tự công cộng Học sinh nâng cao nhận thức
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long