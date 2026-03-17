Gieo hạt yêu thương từ bài học kỹ năng sống

Không chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đang tích cực đổi mới phương thức giáo dục thông qua các hoạt động kỹ năng sống. Những chuyên đề gần gũi như kiểm soát cảm xúc, giá trị bản thân hay sức mạnh của tình yêu thương đang góp phần nuôi dưỡng nhân cách, khơi dậy động lực học tập và giúp học sinh trưởng thành toàn diện.

Khi trường học dạy học sinh “hiểu mình”

Một buổi sáng tháng Ba, sân Trường Tiểu học Thụy Vân (phường Nông Trang) trở nên đặc biệt sôi động. Không phải là tiết học trên lớp quen thuộc, học sinh toàn trường được tham gia chương trình giáo dục kỹ năng sống với chủ đề “Kiểm soát cảm xúc - Giá trị của bản thân”. Tại chương trình, những câu chuyện giản dị, những tình huống quen thuộc trong cuộc sống được đưa ra để học sinh cùng suy nghĩ và chia sẻ. Các em được hướng dẫn cách nhận diện cảm xúc của mình, cách giữ bình tĩnh khi gặp khó khăn, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, cũng như học cách lắng nghe và đồng cảm với người khác.

Các em Trường Tiểu học Thuỵ Vân được hướng dẫn cách giữ bình tĩnh khi gặp khó khăn.

Đặc biệt, khi được mời chia sẻ về tình cảm dành cho cha mẹ và thầy cô, nhiều học sinh đã không giấu được sự xúc động. Nhiều khoảnh khắc học sinh bày tỏ tình cảm với cha mẹ, thầy cô đã tạo nên những giây phút lắng đọng, lan tỏa thông điệp yêu thương trong toàn trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Tính - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thụy Vân cho biết: Thông qua chương trình giáo dục kỹ năng sống, nhà trường mong muốn giúp học sinh biết nhận diện và kiểm soát cảm xúc của bản thân. Khi các em biết làm chủ cảm xúc, các em sẽ tự tin hơn trong học tập, trong giao tiếp và hình thành những mối quan hệ tích cực trong cuộc sống.

Không chỉ tại Trường Tiểu học Thụy Vân, nhiều trường học khác trên địa bàn tỉnh cũng đang đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tại Trường Tiểu học Hy Cương (xã Hy Cương), hoạt động giáo dục kỹ năng sống với chủ đề “Kiểm soát cảm xúc - Giá trị của bản thân” cho học sinh toàn trường. Tại chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị, chia sẻ suy nghĩ và học cách hiểu, điều chỉnh cảm xúc của mình.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hy Cương chia sẻ: Giáo dục kỹ năng sống có ý nghĩa rất quan trọng đối với học sinh. Khi các em biết kiểm soát cảm xúc và tin vào giá trị của bản thân ngay từ nhỏ, đó sẽ là nền tảng để các em trưởng thành tự tin, mạnh mẽ và đạt được thành công trong tương lai.

Khơi dậy cảm hứng học tập

Cùng với việc rèn luyện kỹ năng cảm xúc và ứng xử, nhiều trường học trong tỉnh còn chú trọng tổ chức các chương trình kỹ năng sống nhằm khơi dậy động lực học tập cho học sinh.

Học sinh Trường THCS Bản Nguyên sôi nổi tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng sống với chủ đề “Khơi dậy cảm hứng học tập".

Tại Trường THCS Bản Nguyên (xã Bản Nguyên), chương trình ngoại khóa “Khơi dậy cảm hứng học tập” đã thu hút sự tham gia sôi nổi của đông đảo học sinh. Trong chương trình, các em được lắng nghe những câu chuyện thực tế về nghị lực, ý chí vươn lên, đồng thời được hướng dẫn cách xác định mục tiêu học tập và phương pháp vượt qua khó khăn.

Nội dung chương trình giúp học sinh hiểu rõ ý nghĩa của việc học tập đối với tương lai, rèn luyện kỹ năng xác định mục tiêu, tạo động lực và vượt qua khó khăn trong học tập. Không chỉ lắng nghe, học sinh còn được tham gia các hoạt động tương tác, đặt câu hỏi và chia sẻ ước mơ của mình.

Học sinh Trường THCS Hà Lộc tham gia chương trình ngoại khóa “Khơi dậy cảm hứng học tập".

Tại Trường THCS Hà Lộc (phường Phú Thọ), chương trình ngoại khóa “Khơi dậy cảm hứng học tập” với nhiều câu chuyện thực tế, gần gũi về ý chí, nghị lực, phương pháp học tập hiệu quả và giá trị của việc nuôi dưỡng ước mơ. Thông qua hình thức giao lưu, đặt câu hỏi tương tác và hoạt động trải nghiệm, học sinh không chỉ lắng nghe mà còn chủ động bày tỏ suy nghĩ, khát vọng của bản thân.

Chương trình giúp các em nhận thức rõ hơn ý nghĩa của việc học tập nghiêm túc, biết trân trọng thời gian, công sức của thầy cô và cha mẹ. Bên cạnh nội dung chia sẻ, học sinh còn được tham gia các trò chơi tập thể được thiết kế nhằm rèn luyện kỹ năng sống như làm việc nhóm, giao tiếp, hợp tác, xử lý tình huống và tinh thần trách nhiệm.

Trong bối cảnh giáo dục đang hướng tới phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, việc đưa giáo dục kỹ năng sống vào trường học đang trở thành xu hướng tất yếu. Những chương trình ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm tại các trường học ở Phú Thọ không chỉ giúp học sinh rèn luyện khả năng làm chủ bản thân mà còn góp phần hình thành nhân cách, xây dựng môi trường học đường thân thiện và tích cực.

Từ những bài học về kiểm soát cảm xúc, từ những câu chuyện về tình yêu thương hay khát vọng học tập, những “hạt giống” nhân cách đang được gieo trồng mỗi ngày trong tâm hồn học sinh. Chính từ những hạt giống nhỏ bé ấy, những thế hệ học sinh tự tin, nhân ái và giàu khát vọng sẽ dần trưởng thành, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai.

Hương Giang