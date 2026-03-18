Gỡ “điểm nghẽn” nhân lực ở xã vùng khó

Trong bối cảnh nhiều xã vùng sâu, vùng xa đang thiếu hụt nhân lực khi khối lượng công việc ngày càng tăng, chủ trương điều động, tăng cường và biệt phái cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở được xem là giải pháp quan trọng nhằm củng cố bộ máy chính quyền địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.

Trong chương trình làm việc tại xã Tân Mai, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông động viên cán bộ, công chức xã chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

28 người gánh việc cho cả nghìn dân

Ngày 6/2/2026, tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Tân Mai, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp lắng nghe những khó khăn trong quá trình vận hành bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp tại xã. Đặc biệt là những khó khăn về nguồn nhân lực, chất lượng cán bộ đối với chính quyền cơ sở.

Từ thực tiễn này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất việc điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi.

Đồng chí Bùi Ngọc Đại (thứ hai từ phải sang), Chủ tịch UBND xã Tân Mai kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bố trí cán bộ ở địa phương với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực tế tại xã Tân Mai phản ánh khá rõ những khó khăn của nhiều địa phương vùng cao hiện nay. Chủ tịch UBND xã Bùi Ngọc Đại cho biết: Tân Mai là xã vùng sâu, vùng xa ĐBKK. Việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH phụ thuộc vào hệ thống hạ tầng. Trong khi đó, hạ tầng kỹ thuật của địa phương còn nhiều hạn chế. Toàn xã hiện còn 10 điểm lõm sóng viễn thông và 13 điểm yếu điện. Hạ tầng giao thông cũng gặp nhiều trở ngại, 2 tuyến đường huyết mạch của xã là ĐT450 và ĐT432 đang được cải tạo, nâng cấp nhưng chưa hoàn thành toàn tuyến. Nhiều đoạn đường hẹp, cua gấp, xuống cấp khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, đoạn đường từ Quốc lộ 6 vào trụ sở UBND xã thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, thậm chí đã xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng.

Không chỉ hạ tầng giao thông, điều kiện làm việc của cán bộ xã cũng còn nhiều thiếu thốn. Trụ sở UBND xã hiện nay chật hẹp, thiếu phòng làm việc và chưa có nhà công vụ. Trong khi đó, phần lớn cán bộ, công chức, viên chức phải di chuyển từ 20km - 70km mỗi ngày để đến trụ sở xã làm việc. Do thiếu quỹ đất và cần thời gian điều chỉnh quy hoạch, địa phương hiện chưa thể cải tạo hoặc mở rộng trụ sở làm việc. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện sinh hoạt và công tác của đội ngũ cán bộ xã.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, việc tăng cường cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương.

Trong khi đó, khối lượng công việc của xã cũng tăng đáng kể khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đồng chí Bùi Ngọc Đại, xã Tân Mai phải tiếp nhận toàn bộ chức năng, nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển về, đồng thời đảm nhiệm các nhiệm vụ của cấp xã trước đây. Tuy nhiên, biên chế được giao chưa được bố trí đủ. UBND xã hiện còn thiếu 7 công chức so với định mức, đặc biệt thiếu các cán bộ chuyên môn về các lĩnh vực xây dựng, công nghệ thông tin, giao thông, y tế.

Bộ máy chính quyền xã hiện chỉ có 28 người làm việc. Với áp lực công việc cao, nhiều cán bộ phải làm việc cả ngày lẫn đêm, kể cả ngày nghỉ. Từ thực tế đó, xã Tân Mai kiến nghị tỉnh bổ sung biên chế và điều động hoặc biệt phái công chức có chuyên môn phù hợp về công tác tại địa phương trong thời gian khoảng 3 năm nhằm giảm tải áp lực cho đội ngũ cán bộ hiện có.

Cần bổ sung “sức người” cho vùng khó

Trao đổi xung quanh vấn đề này, đồng chí Bùi Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, việc tăng cường cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương. Trong năm 2025, đặc biệt là thời điểm sau khi sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Nội vụ đã triển khai kế hoạch điều động và biệt phái cán bộ đạt 167% chỉ tiêu đề ra. Nhờ đó, nhiều địa phương đã được bổ sung đội ngũ cán bộ có chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc và cải thiện chất lượng phục vụ người dân.

Tuy nhiên, theo rà soát, tình trạng thiếu hụt cán bộ vẫn còn phổ biến tại nhiều xã vùng cao, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng ĐBKK. Một số địa phương chỉ có dưới 30 công chức, thậm chí có nơi chưa đến 20 người, trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng cùng với yêu cầu cải cách hành chính. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Mặc dù còn khó khăn, đội ngũ cán bộ xã Tân Mai không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Xuất phát từ thực trạng đó, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 81/TB-UBND về việc khuyến khích tăng cường, điều động và biệt phái công chức, viên chức từ các sở, ban, ngành của tỉnh về công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa ĐBKK, vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời gian 36 tháng. Đối tượng ưu tiên là đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn, tự nguyện đăng ký về công tác tại cơ sở.

Song song với việc khuyến khích, điều động nhân lực, tỉnh chú trọng bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ tăng cường cho cơ sở. Theo đó, công chức biệt phái vẫn được hưởng đầy đủ tiền lương và phụ cấp theo vị trí trước khi được cử đi. Ngoài ra, còn được trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở và hưởng phụ cấp thu hút 70% mức lương hiện hưởng khi công tác tại địa bàn ĐBKK.

Không riêng Tân Mai, nhiều địa phương vùng cao, vùng xa, vùng ĐBKK trong tỉnh cũng đang gặp nhiều khó khăn về công tác cán bộ. Ảnh: Công chức xã Mường Bi nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đồng chí Bùi Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, việc tăng cường cán bộ về cơ sở không chỉ nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực trước mắt mà còn tạo cơ hội để đội ngũ công chức trẻ rèn luyện thực tiễn, nâng cao năng lực quản lý và tích lũy kinh nghiệm. Trong bối cảnh các xã vùng sâu, vùng xa vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về hạ tầng, nhân lực và điều kiện phát triển thì chủ trương đưa cán bộ về cơ sở được xem là giải pháp góp phần củng cố bộ máy chính quyền, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tạo động lực phát triển bền vững cho các địa bàn miền núi trong giai đoạn mới.

Mạnh Hùng