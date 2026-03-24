Góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), một trong những giải pháp quan trọng được tỉnh xác định là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thông qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Thời gian qua, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông đăng tải hàng trăm tin, bài tuyên truyền về TTATGT. Nội dung tập trung phản ánh tình hình giao thông trên địa bàn, công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế. Sở Xây dựng chú trọng tuyên truyền các quy định về tải trọng phương tiện, điều kiện kinh doanh vận tải, đăng kiểm phương tiện; đồng thời lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật trong công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, góp phần nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp cho người lái xe.

Lực lượng Công an tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, hướng dẫn tham gia giao thông an toàn cho học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Bình Xuyên.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về giao thông gắn với các phong trào, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nội dung tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến từng khu dân cư, tổ dân phố; vận động các gia đình ký cam kết không vi phạm TTATGT, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, bảo vệ hành lang an toàn giao thông. Năm 2025, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức 85 buổi tuyên truyền với hơn 5.800 lượt người tham gia; duy trì đăng tải gần 200 tin, bài trên các nền tảng thông tin điện tử.

Lực lượng Công an tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng nhiều phóng sự, bài viết tuyên truyền về bảo đảm TTATGT; tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trường học; ký cam kết chấp hành quy định ATGT đối với học sinh, giáo viên và phụ huynh. Đồng thời, triển khai phát thanh lưu động trên xe tuần tra, hệ thống loa cơ sở nhằm cảnh báo nguy cơ tai nạn, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung vào thực trạng thanh, thiếu niên vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ý thức của người dân khi tham gia giao thông ngày càng được nâng cao. Chị Nguyễn Thị Thúy Loan, xã Minh Đài chia sẻ: “Thông qua các buổi tuyên truyền, người dân chúng tôi hiểu rõ hơn nguyên nhân gây tai nạn giao thông, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình”.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền ATGT ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Theo số liệu của Ban ATGT tỉnh, năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 132 vụ so với năm 2024; riêng các vụ tai nạn liên quan đến nồng độ cồn giảm 107 vụ.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền TTATGT. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tiếp cận đa dạng đối tượng, nhất là thanh thiếu niên. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong tổ chức các hoạt động ngoại khóa, diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu pháp luật về giao thông.

Công tác tuyên truyền sẽ gắn với thực tiễn, chú trọng phổ biến các tình huống cụ thể, hậu quả của hành vi vi phạm để nâng cao tính giáo dục, răn đe; phát huy vai trò của lực lượng cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng trong vận động Nhân dân chấp hành quy định pháp luật, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Lệ Oanh