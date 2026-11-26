Gordon lập cú đúp, Barcelona vùi dập Sabah trên đất khách

Không có ngôi sao số một Lamine Yamal vì chấn thương, Barcelona vẫn giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trên sân Sabah ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League 2026/27. Anthony Gordon tỏa sáng với cú đúp, góp phần giúp đội bóng xứ Catalonia có thêm 3 điểm quan trọng trong cuộc đua vào vòng 1/8.

Khúc dạo đầu không êm ả

Chuyến làm khách tại Baku khởi đầu không dễ dàng như dự đoán của Barcelona. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội khách gặp khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận khung thành Stas Pokatilov. Ngược lại, Sabah cho thấy họ không có ý định chỉ tập trung phòng ngự và sẵn sàng tận dụng những khoảng trống để tổ chức phản công.

Cách nhập cuộc chủ động của đội chủ nhà sớm phát huy hiệu quả khi Joan Garcia phải trổ tài trước cú dứt điểm của Xayal Aliyev. Barcelona đáp trả bằng pha vô lê kỹ thuật của Pedri, buộc Pokatilov phải bay người đẩy bóng. Tuy nhiên, đội chủ nhà mới là bên tạo ra cơ hội nguy hiểm hơn khi Ivan Lepinjica tung cú sút đưa bóng dội xà ngang trong tình huống Joan Garcia đã rời xa vị trí. Xander Severina sau đó cũng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi không thể đưa bóng vào lưới từ cự ly gần.

Gordon là người mở màn cho thắng lợi tưng bừng của Barcelona.

Những pha bỏ lỡ ấy khiến Sabah phải trả giá ở phút 31. Karim Adeyemi thực hiện đường căng ngang từ cánh phải, nhưng thủ môn Pokatilov không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Anthony Gordon băng vào đá bồi, mở tỷ số cho Barcelona. Tiền đạo người Anh thậm chí đưa được bóng vào lưới lần thứ hai chỉ ít phút sau đó, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Barcelona có thêm cơ hội gia tăng cách biệt trước giờ nghỉ, song Pokatilov chơi xuất sắc khi cản phá cú dứt điểm của Fermin Lopez. Đội khách khép lại hiệp một với lợi thế tối thiểu, dù tạo ra khá nhiều tình huống tiếp cận khung thành đối phương.

9 phút và 3 bàn thắng định đoạt trận đấu

Nếu hiệp một còn mang đến những thời điểm khiến người hâm mộ Barcelona phải lo lắng, thì cục diện sau giờ nghỉ nhanh chóng trở nên một chiều. Đội bóng của HLV Hansi Flick chỉ cần 9 phút để ghi thêm 3 bàn thắng, qua đó gần như định đoạt kết quả trận đấu.

Phút 51, Gordon hoàn tất cú đúp sau một tình huống phối hợp tấn công của Barcelona. Gabriel Jesus dứt điểm trong vòng cấm nhưng bị Pokatilov cản phá. Bóng bật ra đúng vị trí của tiền đạo người Anh và anh không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0. Bốn phút sau, Alejandro Balde thực hiện đường tạt bóng chính xác để Adeyemi băng vào dứt điểm, gia tăng cách biệt cho đội khách.

Đến phút 60, Barcelona có bàn thắng thứ tư. Từ quả phạt góc do Fermin Lopez thực hiện, Jules Kounde đánh đầu buộc Pokatilov phải đẩy bóng ra. Gabriel Jesus có mặt đúng lúc để đệm bóng ngay trước vạch vôi, làm tung lưới Sabah. Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút đầu hiệp hai, Barcelona đã ghi thêm 3 bàn, biến phần còn lại của trận đấu thành màn kiểm soát thế trận tương đối thoải mái.

Dẫu vậy, đội khách không thể bảo toàn mành lưới. Phút 63, Fermin Lopez mắc sai lầm trong tình huống triển khai bóng, tạo điều kiện để Christian Nwachukwu kiến tạo cho Joy-Lance Mickels dứt điểm cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 1-4. Bàn thua khiến HLV Hansi Flick tỏ rõ sự không hài lòng, nhất là khi Barcelona đang hướng đến mục tiêu giữ sạch lưới.

Jesus ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ 4 của Barcelona ở trận này.

Khó khăn tiếp tục xuất hiện khi Balde phải rời sân vì chấn thương ở phút 64. Đây là tổn thất không mong muốn với hậu vệ người Tây Ban Nha, đặc biệt sau khi anh vừa có đường kiến tạo cho Adeyemi lập công. Trong khi đó, Sabah vẫn có thêm cơ hội ghi bàn nhưng Mickels không thể tận dụng tình huống đối mặt Joan Garcia.

Ở chiều ngược lại, Adeyemi suýt hoàn tất cú đúp khi tung cú sút chân trái đưa bóng dội xà ngang ở phút 79. Barcelona cũng có thêm một số cơ hội trong những phút cuối nhưng không thể gia tăng cách biệt.

Chiến thắng 4-1 giúp Barcelona có trận thắng thứ 4 sau 5 lượt đấu tại vòng bảng Champions League mùa này, qua đó vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của Hansi Flick tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Trong khi đó, Sabah phải nhận thất bại thứ tư sau 5 trận và mới có 3 điểm, khiến cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp ngày càng trở nên mong manh.

https://tienphong.vn/gordon-lap-cu-dup-barcelona-vui-dap-sabah-tren-dat-khach-post1897553.tpo

Theo tienphong.vn