MU thảm bại 0-4 trong ngày ra mắt huấn luyện viên mới

Manchester United nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Liverpool tại vòng 12 Ngoại hạng Anh, trong trận ra mắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Trong khi đó, Barcelona, Juventus và AC Milan cùng giành chiến thắng, còn Inter Milan hòa Atalanta trong trận cầu có tám bàn thắng.

Manchester United thua đậm trong ngày ra mắt huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Ảnh: MUFC

Tâm điểm loạt trận bóng đá châu Âu đêm 22 và rạng sáng 23/11 (giờ Việt Nam) là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester United trên sân Anfield. Trái với kỳ vọng về một trận derby cân bằng, đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo, giành chiến thắng 4-0 và đẩy đối thủ lún sâu vào khủng hoảng.

Bước ngoặt đến ngay phút thứ 8, khi trung vệ Leny Yoro nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Alexander Isak trong tình huống tiền đạo Liverpool có cơ hội đối mặt thủ môn. Quyết định truất quyền thi đấu khiến Manchester United phải chơi thiếu người gần như toàn bộ trận đấu.

Tận dụng lợi thế, Liverpool nhanh chóng mở tỷ số ở phút 10. Từ quả đá phạt ngay sát vòng cấm, Dominik Szoboszlai thực hiện cú sút chính xác, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Chỉ ba phút sau, Florian Wirtz nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm kỹ thuật, khiến Manchester United rơi vào thế bị động. Hai bàn thua liên tiếp cùng bất lợi về quân số khiến đội khách gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phòng ngự và triển khai tấn công.

Sau giờ nghỉ, Liverpool tiếp tục kiểm soát thế trận và liên tục tạo sức ép. Phút 66, tài năng trẻ Rio Ngumoha nâng tỷ số lên 3-0 sau đường chuyền của Bradley Barcola, trước khi Víctor Muñoz ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 82.

Trong suốt trận đấu, Liverpool tung ra 28 pha dứt điểm, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm và có thể thắng đậm hơn nếu tận dụng tốt những tình huống cuối cùng.

Thất bại 0-4 cho thấy màn ra mắt đáng quên của huấn luyện viên Mauricio Pochettino trên cương vị dẫn dắt Manchester United. Kết quả khiến đội bóng thành Manchester tiếp tục đứng trong nhóm xuống hạng, chỉ hơn vị trí cuối bảng một điểm.

Ngược lại, Liverpool vươn lên vị trí thứ tư Ngoại hạng Anh, tiếp tục duy trì cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu.

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino còn nhiều việc phải làm để cải thiện thành tích của Manchester United. Ảnh: MUFC

* Tại La Liga, Barcelona giành chiến thắng 3-2 trước Villarreal trong trận đấu có năm bàn thắng. Kết quả giúp đội bóng xứ Catalonia tiếp tục tích lũy điểm số trong cuộc đua vô địch.

Atletico Madrid cũng có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Getafe 3-0 trên sân khách, trong khi Real Sociedad bất ngờ để thua Racing Santander 2-3.

* Ở Serie A, AC Milan giành chiến thắng đậm 5-1 trước Frosinone, còn Juventus vượt qua Venezia với tỷ số 4-0. Hai kết quả này giúp các đội bóng lớn của Italia có thêm lợi thế trong cuộc cạnh tranh thứ hạng.

Đáng chú ý, Inter Milan và Atalanta tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn nhất loạt trận khi hòa nhau 4-4. Việc đánh rơi điểm trong trận đấu có tám bàn thắng khiến Inter không thể tận dụng cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

* Tại Bundesliga, Werder Bremen đánh bại Hamburg 4-0, còn Augsburg thắng Mainz 3-1. Trong khi đó, Ligue 1 chứng kiến Marseille bất ngờ thất bại 2-3 trước Le Mans ngay trên sân nhà.

Theo nhandan.vn