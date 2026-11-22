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Chiều 22/11, tại sân bóng Sanji khu A, phường Vĩnh Phúc, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức trận bóng đá nam tranh siêu cúp Công đoàn Đất Tổ năm 2026 giữa hai đội bóng đến từ Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương và Công đoàn Công ty Piaggio Việt Nam.
Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh.
Những pha bóng hấp dẫn trên sân cỏ.
Trận đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến nhiều pha bóng hấp dẫn, thể hiện sự quyết tâm và tinh thần thể thao.
Không chỉ mang ý nghĩa của một cuộc tranh tài, trận đấu còn là dịp để cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương và người lao động Công ty Piaggio Việt Nam gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao.
Ban Tổ chức trao cúp vô địch, Huy chương Vàng cho đội bóng của Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.
Kết thúc trận đấu, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội bóng Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, gồm cúp, tiền thưởng và Huy chương Vàng. Đội bóng Công đoàn Công ty Piaggio Việt Nam giành giải Nhì, được trao cờ giải, tiền thưởng và Huy chương Bạc.
Ban Tổ chức trao Huy chương Bạc cho Công ty Piaggio Việt Nam.
Thông qua giải đấu, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với các hoạt động văn hóa, thể thao trong đoàn viên, người lao động. Qua đó, tạo động lực để cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tích cực rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Thu Thủy - Đức Thiện
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