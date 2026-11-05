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Gyokeres tỏa sáng, Arsenal tiếp tục bất bại ở Champions League

Viktor Gyokeres ghi một bàn và kiến tạo bàn còn lại, giúp Arsenal đánh bại Slavia Prague 2-1 ở lượt bốn vòng phân hạng Champions League 2026/27.

Gyokeres tỏa sáng, Arsenal tiếp tục bất bại ở Champions League

HLV Mikel Arteta thực hiện sáu sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Liverpool tại Premier League hôm Chủ nhật. Viktor Gyokeres được xếp đá cao nhất trên hàng công, thay Kai Havertz.

Tiền đạo người Thụy Điển góp công vào bàn mở tỷ số ở phút 9. Anh khéo léo đưa bóng ra sau hàng thủ Slavia Prague để Noni Madueke băng xuống dứt điểm, đưa Arsenal vượt lên.

Trước khi hiệp một khép lại, Gyokeres tự mình nhân đôi cách biệt. Phút 38, sau pha phối hợp với Mikel Merino, anh tung cú cứa lòng đưa bóng dội cột dọc rồi đi vào lưới.

Slavia Prague chơi khởi sắc hơn sau giờ nghỉ. Ngay đầu hiệp hai, David Raya phải trổ tài cản phá cú sút từ ngoài vòng cấm của Oskar Kubiak. Sau đó, Gabriel Magalhaes phá bóng ngay trên vạch vôi trước cú đánh đầu của Mojmir Chytil từ một quả phạt góc.

Đội chủ nhà có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 90, khi Wiktor Nowak ghi bàn từ cự ly gần. Tuy nhiên, Arsenal vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1.

Gyokeres tỏa sáng, Arsenal tiếp tục bất bại ở Champions League

Thất bại trước Arsenal khiến Slavia Prague tiếp tục chìm trong chuỗi 23 trận liên tiếp không thắng ở Champions League. Kết quả này đưa đội bóng CH Czech “sánh” ngang kỷ lục buồn của AEK Athens và FCSB, CLB từng được biết đến với tên Steaua Bucharest. Slavia mới một lần giành chiến thắng tại giải đấu, trong trận ra mắt năm 2007.

Mùa trước, Arsenal toàn thắng ở vòng phân hạng. Mùa này, đội bóng của HLV Arteta tiếp tục bất bại sau bốn trận mở màn và hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, sau Paris Saint-Germain và Real Madrid.

Arsenal cũng đang duy trì phong độ ổn định mỗi khi thi đấu xa nhà tại châu Âu. Kể từ trận thua PSG ở bán kết Champions League hồi tháng 5/2025, thầy trò HLV Arteta chưa phải nhận thêm thất bại nào. Trận hòa Bayern Munich 2-2 cách đây hai tuần cùng chiến thắng tại Prague giúp “Pháo thủ” tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm ứng viên vô địch.

https://tienphong.vn/gyokeres-toa-sang-arsenal-tiep-tuc-bat-bai-o-champions-league-post1891559.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong


Theo Báo điện tử Tiền Phong

 Từ khóa: Arsenal bán kết Champions League Premier League Toàn Thắng Chiến thắng Paris saint germain Châu Âu Đánh bại Kiến tạo Ứng viên vô địch
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