Đã có đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng FIFA U17 World Cup 2026 tại Việt Nam

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Khán giả trong nước có thể theo dõi trọn vẹn VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026 trên các nền tảng của FPT Play, trong đó có hành trình của đội tuyển U17 Việt Nam từ vòng bảng.
FPT Play công bố là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026 tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết giải đấu.
Với mục tiêu đưa giải đấu đến gần hơn với người hâm mộ, FPT Play sẽ phát sóng toàn bộ các trận đấu trên những nền tảng của đơn vị. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu, trong đó có ba trận vòng bảng của U17 Việt Nam.
FPT Play cho biết hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đa dạng gồm truyền hình mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và mạng xã hội đã sẵn sàng phục vụ người xem.
Đại diện đơn vị nhận định việc phát sóng giải đấu sẽ mở rộng lựa chọn theo dõi cho khán giả, đồng thời tiếp thêm động lực để các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu và khẳng định mình trên đấu trường quốc tế.
VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar, với 48 đội tuyển chia thành 12 bảng. Giải có tổng cộng 104 trận đấu. Đây là kỳ thứ hai áp dụng thể thức 48 đội, sau khi giải được mở rộng từ năm 2025.
U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành quyền tham dự vòng chung kết sau khi vượt qua vòng loại khu vực châu Á. Theo kết quả bốc thăm, đội nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali.
Ba đối thủ đem đến những thử thách khác nhau cho thầy trò U17 Việt Nam. Bỉ được đánh giá cao ở kỹ thuật, khả năng phối hợp và tư duy chiến thuật; New Zealand có lợi thế về thể hình, tranh chấp và bóng bổng; trong khi Mali sở hữu tốc độ, sức mạnh cùng cường độ hoạt động cao.
Sau vòng bảng, 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 32 đội. Các vòng tiếp theo diễn ra theo thể thức loại trực tiếp.
Lần đầu góp mặt ở sân chơi thế giới, các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ có cơ hội cọ xát với những đối thủ đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau. Người hâm mộ trong nước cũng có dịp theo dõi hành trình của đội tuyển tại giải đấu.
https://tienphong.vn/da-co-don-vi-so-huu-ban-quyen-phat-song-fifa-u17-world-cup-2026-tai-viet-nam-post1891155.tpo
Theo tienphong.vn
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