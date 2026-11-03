Khẳng định vị thế thể thao thành tích cao Đất Tổ

Tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Nhật Bản, đoàn thể thao Việt Nam đã ghi dấu mốc lịch sử, trong đó có sự đóng góp của các vận động viên (VĐV) tỉnh Phú Thọ. Lần đầu tiên, một VĐV nam của Đất Tổ cùng đồng đội đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Đồng (HCĐ) ở cự ly chạy tiếp sức hỗn hợp nam nữ, đồng thời phá kỷ lục quốc gia. Cùng với đó là sự vươn lên của một VĐV nữ tại đấu trường châu lục không chỉ ghi dấu bước phát triển vượt bậc của cá nhân VĐV mà còn khẳng định chiến lược đầu tư đúng đắn, bài bản của tỉnh đối với thể thao thành tích cao.

Vận động viên Tạ Ngọc Tưởng (ngoài cùng bên trái) cùng đồng đội giành Huy chương Đồng nội dung 4x400m, hỗn hợp nam nữ tại ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản.

Hành trình tiến tới đỉnh cao châu lục của hai VĐV điền kinh Tạ Ngọc Tưởng, Hà Thị Thúy Hằng là câu chuyện đầy nghị lực và quyết tâm. Sinh năm 2005 tại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông (cũ), nay là xã Thọ Văn, Tạ Ngọc Tưởng bắt đầu gia nhập Trường Năng khiếu TDTT tỉnh từ tháng 4/2017. Những năm tháng đầu tiên, trải qua nhiều khó khăn, Tưởng từng có lúc nản chí, muốn xin thôi tập để trở về quê học văn hóa. Nhờ sự động viên của các thầy cô, em đã quyết tâm ở lại tập luyện và theo đuổi đam mê. Quả ngọt đầu tiên đến vào tháng 6/2022 với tấm HCĐ nội dung 400m nam tại Giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ Quốc gia. Đến tháng 8/2022, chiếc HCB trẻ quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã giúp Tưởng lọt vào tầm ngắm của Trung tâm Huấn luyện thể thao trẻ quốc gia Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và chính thức được triệu tập đầu năm 2023. Tại đây, Tưởng liên tục bứt phá, phá hàng loạt kỷ lục trẻ quốc gia ở cự ly 400m nam.

Đầu năm 2025, Tạ Ngọc Tưởng được ghi tên trong Đội tuyển quốc gia và nhanh chóng khẳng định vị thế VĐV số 1 cự ly 400m khi phá kỷ lục quốc gia đã tồn tại 10 năm của đàn anh Quách Công Lịch vào tháng 8/2025. Bước vào SEA Games 33 tại Thái Lan (tháng 12/2025), em xuất sắc giành 1 HCV, 2 HCB và tiếp tục phá kỷ lục quốc gia. Phong độ đó tiếp tục được duy trì trong năm 2026 khi Tưởng giành HCV tiếp sức 4x400m nam tại Giải vô địch các nội dung tiếp sức Châu Á (tháng 6/2026) và HCB cự ly 400m nam tại Giải vô địch Điền kinh U23 Châu Á ở Trung Quốc (tháng 7/2026). Đỉnh cao sự nghiệp diễn ra vào tháng 9/2026 tại ASIAD 20 (Nhật Bản), khi Tạ Ngọc Tưởng cùng đồng đội giành HCĐ ở nội dung chạy tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m, đồng thời lập kỷ lục quốc gia mới.

Cùng với thành công của Tạ Ngọc Tưởng là hành trình vượt khó đầy ấn tượng của VĐV nữ Hà Thị Thúy Hằng. Sinh năm 2006 tại xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn (cũ), nay là xã Lai Đồng, Hằng tham gia tập luyện tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện TDTT tỉnh Phú Thọ từ tháng 11/2019. Sở hữu chiều cao, sức mạnh và tốc độ vượt trội, Hằng được định hướng vào nội dung nhảy xa nữ. Dù quá trình tập luyện bị gián đoạn nghiêm trọng do dịch COVID-19, em vẫn kiên trì vượt qua. Ngay trong năm 2022, Hằng liên tiếp giành HCV tại Giải Cúp tốc độ Thống nhất TP. Hồ Chí Minh và 1 HCV nội dung nhảy xa nữ, 1 HCĐ nội dung nhảy ba bước nữ tại Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ quốc gia. Với thành tích ấn tượng, Hằng được đặc cách gọi bổ sung vào đội tuyển trẻ quốc gia tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt khi Hà Thị Thúy Hằng vào đội tuyển chính quốc gia, giành HCB Giải Vô địch quốc gia (phá kỷ lục trẻ quốc gia) và xuất sắc đoạt HCB nhảy xa nữ tại SEA Games 33. Tháng 4/2026, Hằng đoạt HCV tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 6 ở Trung Quốc, chính thức giành suất tham dự ASIAD 20. Đến tháng 7/2026, em tiếp tục đoạt HCĐ nhảy xa tại Giải vô địch Điền kinh U23 Châu Á. Tại đấu trường ASIAD 20, dù chưa thể chạm tay vào tấm huy chương do cạnh tranh khốc liệt, việc một VĐV nữ trẻ tuổi của Phú Thọ vươn tầm thi đấu sòng phẳng ở sân chơi lớn nhất châu lục đã là cột mốc tự hào, mở ra tương lai đầy hứa hẹn.

Chia sẻ sau khi thiết lập cột mốc lịch sử cho thể thao quê nhà, VĐV Tạ Ngọc Tưởng không giấu được sự xúc động nhưng cũng đầy trăn trở. Chàng trai trẻ bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được thi đấu, mang vinh quang về cho Tổ quốc và quê hương Phú Thọ. Tuy nhiên, Tưởng cũng thẳng thắn chia sẻ những nuối tiếc khi ở một số thời điểm quyết định của trận đấu, em vẫn có thể làm tốt hơn nữa để đổi màu huy chương. “Chân chạy” của Đất Tổ khẳng định sẽ lấy đây làm động lực, tiếp tục nghiêm túc rèn luyện, rút kinh nghiệm và nỗ lực hết mình để đạt thành tích cao hơn trong các giải đấu quốc tế tiếp theo. Đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL khẳng định: Những thành tích xuất sắc của hai VĐV Tạ Ngọc Tưởng và Hà Thị Thúy Hằng tại các đấu trường khu vực và châu lục, đặc biệt tại ASIAD 20 là niềm vinh dự, tự hào của ngành Thể thao và Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Điều này minh chứng cho chủ trương đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm đối với các môn thể thao mũi nhọn của tỉnh. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các trung tâm huấn luyện quốc gia để phát hiện, bồi dưỡng thêm nhiều tài năng trẻ, quyết tâm đưa thể thao thành tích cao của tỉnh vươn xa hơn trên bản đồ thể thao trong nước và quốc tế.

Hương Lan