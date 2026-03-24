Hà Nội: Người dân băn khoăn với quy định cấm xe bán tải lưu thông trong khu vực vành đai 3,5

Việc mở rộng hạn chế phương tiện đến vành đai 3.5 tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh sự đồng tình, nhiều bạn đọc băn khoăn về cách áp dụng với xe bán tải - phương tiện vừa phục vụ đi lại, vừa gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo các thông tin báo chí, từ ngày 15/1/2026, thành phố Hà Nội áp dụng quy định hạn chế xe tải hoạt động trong nội đô theo khung giờ cao điểm, với phạm vi tính đến đường vành đai 3.5 thay vì vành đai 3 như trước đây.

Cụ thể, xe tải dưới 2 tấn không được hoạt động trong giờ cao điểm (6 giờ-9 giờ và 16 giờ-19 giờ 30 phút), còn xe tải từ 2 tấn trở lên chỉ được lưu thông ban đêm (21 giờ-6 giờ). Quy định này nhằm giảm ùn tắc giao thông và áp lực hạ tầng đô thị, nhất là tại các trục vành đai vốn có lưu lượng phương tiện rất lớn.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người dân băn khoăn là xe bán tải có thuộc diện bị hạn chế hay không. Theo cơ quan chức năng, xe bán tải hiện được phân thành hai loại: ô-tô con pickup và ô-tô tải pickup, tùy theo thông số kỹ thuật và đăng kiểm.

Trong đó, nếu là “ô-tô tải pickup” thì sẽ chịu các quy định hạn chế như xe tải; còn “ô -tô con pickup” thì không thuộc diện cấm giờ cao điểm.

Băn khoăn từ thực tiễn sử dụng phương tiện

Chính sự chưa thống nhất trong cách hiểu và áp dụng đã làm nảy sinh nhiều ý kiến khác nhau trong bạn đọc.

Anh Nguyễn Văn H., (phường Phúc Lợi) cho biết: “Gia đình tôi sử dụng xe bán tải vừa để đi lại, vừa chở hàng phục vụ kinh doanh nhỏ. Nếu bị hạn chế giờ như xe tải thì rất khó sắp xếp công việc, nhất là vào ban ngày”. Theo anh H, điều người dân cần nhất là quy định rõ ràng để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.

Cùng quan điểm, anh Vũ Minh H., (phường Đại Mỗ) chia sẻ: “Xe bán tải hiện nay khá phổ biến, nhiều người dùng như xe gia đình. Nếu áp dụng cứng nhắc như xe tải thì chưa thật sự phù hợp. Nên có sự phân biệt cụ thể hơn để tránh gây khó cho người dân”.

Ở góc nhìn khác, anh Đinh Thế L., (phường Thanh Xuân) lại bày tỏ sự đồng tình với việc siết chặt quản lý: “Giờ cao điểm, đường vành đai rất đông, nếu thêm nhiều xe bán tải chở hàng thì dễ ùn tắc. Tôi nghĩ cần hạn chế hợp lý để bảo đảm giao thông thông suốt”.

Trong khi đó, một số bạn đọc làm trong lĩnh vực vận chuyển nhỏ lẻ cho rằng, nếu buộc phải hạn chế, cơ quan chức năng nên có lộ trình cụ thể. Chị Bùi Thanh N., (xã Đại Thanh) kiến nghị: “Nên thông báo sớm và có thời gian chuyển tiếp để người dân điều chỉnh công việc. Ngoài ra, có thể nghiên cứu cấp phép theo từng trường hợp cụ thể”.

Những ý kiến nêu trên cho thấy, việc quản lý xe bán tải không chỉ là câu chuyện kỹ thuật giao thông mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Hoàn thiện quy định, bảo đảm minh bạch và phù hợp thực tiễn

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành thì việc phân loại xe Pickup được áp dụng theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ xây dựng) quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Ô-tô pickup (cabin đơn hoặc cabin kép) hiện được phân thành hai loại: ô-tô con pickup, thuộc nhóm xe chở người đến 8 chỗ ngồi (không kể chỗ lái xe) theo quy định tại Thông tư 53; và ô-tô tải pickup, thuộc nhóm xe tải thông dụng.

Việc phân loại cụ thể do cơ quan đăng kiểm căn cứ vào thông số kỹ thuật của từng phương tiện để xác định và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Do đó, để xác định phương tiện của mình thuộc loại nào, chủ xe cần căn cứ vào thông tin về loại phương tiện và khối lượng toàn bộ được ghi trên giấy chứng nhận kiểm định.

Nguồn nhandan.vn