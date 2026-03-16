Hàng chục ca viêm tụy cấp nặng do uống rượu, bia

Từ Tết Nguyên đán đến nay, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã liên tiếp tiếp nhận 13 trường hợp viêm tụy cấp; một số trường hợp rất nặng phải thay huyết tương, lọc máu và phần lớn có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia quá mức.

Trường hợp bệnh nhân T.N.S, 30 tuổi (ở Phú Thọ) là một điển hình. Anh S nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị lan ra sau lưng, kèm buồn nôn... Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, anh S được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglycerid trên nền rối loạn chuyển hóa lipid và được chỉ định điều trị tích cực bằng truyền dịch, giảm tiết, kháng sinh và kiểm soát mỡ máu. Sau 4 ngày điều trị, tình trạng lâm sàng ổn định, giảm đau rõ rệt và các chỉ số xét nghiệm dần cải thiện.

Cùng với anh S, anh T.M.C, 46 tuổi (ở Phú Thọ) vào viện với biểu hiện đau bụng vùng thượng vị lan ra sau lưng, buồn nôn, bí trung tiện, đại tiện. Người bệnh được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglycerid kèm đái tháo đường và rối loạn mỡ máu. Đây là ca bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ phối hợp. Ngoài điều trị kháng sinh, truyền dịch, giảm tiết, liệu pháp insulin, các bác sĩ đã chỉ định thay huyết tương nhằm nhanh chóng giảm nồng độ triglycerid trong máu, đồng thời sử dụng thuốc hạ mỡ máu và kiểm soát đường huyết chặt chẽ. Sau 2 ngày điều trị tích cực, người bệnh đã đỡ đau bụng, ăn uống được, có thể trung tiện và đại tiện trở lại.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc với các biểu hiện của viêm tụy cấp do sử dụng rượu, bia quá mức. ( Ảnh: CTV)

Các trường hợp nhập viện đều có tiền sử sử dụng rượu, bia nhiều trong dịp Tết trước khi xuất hiện triệu chứng trên.

Các bác sĩ cảnh báo: Việc sử dụng rượu, bia quá mức gây hậu quả nghiêm trọng: hủy hoại gan (xơ gan, ung thư gan), viêm loét dạ dày, tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh tim mạch. Cồn ức chế thần kinh, gây mất kiểm soát, nguy cơ tai nạn giao thông cao và ngộ độc cấp. Cần hạn chế, tuyệt đối không lái xe sau khi uống. Lạm dụng rượu, bia còn gây tổn thương cơ quan nội tạng (gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư gan, khoang miệng, thực quản); gây rối loạn ý thức, mất trí nhớ, ảo giác, run chân tay và suy giảm khả năng tập trung; tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, viêm tụy cấp và viêm loét dạ dày...

Minh Tự